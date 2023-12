Trovare lavoro a 60 anni, quali sono le agevolazioni per avere uno stipendio sicuro: queste devi conoscerle

Se segui attentamente queste indicazioni, potrai trarne profitto dal nuovo lavoro: tutte le novità che devi annotare prima di muoverti.

Il mondo del lavoro è in costante trasformazione, e le opportunità non sono limitate all’età. Trovare lavoro quando non si è più giovani può sembrare una sfida davvero ardua, ma con la giusta mentalità, è possibile raggiungere tale obiettivo.

Quando si cerca lavoro in età più avanzata, è essenziale mettere sul piatto della bilancia tutte le competenze acquisite nel corso degli anni. Andranno identificate le abilità trasferibili e come possono essere applicate a nuovi settori.

L’esperienza maturata può essere un vantaggio davvero fondamentale. Ciò che gioca un ruolo fondamentale è sicuramente l’aggiornamento delle competenze che è davvero cruciale. Partecipare a corsi, seminari o ottenere certificazioni che possano implementare le capacità e dimostrano agli employer che si possa migliorare con costanza.

La rete di contatti è spesso un elemento chiave nella ricerca di lavoro. Essere presente a eventi di settore, conferenze e incontri di networking. Sfruttare le piattaforme online come LinkedIn per connettersi con professionisti del settore di riferimento e creare opportunità di collaborazione.

Atteggiamenti giusti per un colloquio vincente

Mostrare sempre un atteggiamento aperto e adattabile ed essere disposti a imparare nuove cose e ad affrontare sfide può fare la differenza. L’apertura a diverse posizioni o modalità di lavoro può ampliare le opportunità di molte persone.

Un passo importante da compiere è di investire anche nella propria immagine professionale. Per tale motivo, bisognerà possedere un curriculum vitae aggiornato e personalizzato per ogni posizione a cui ci si candida. Preparare una lettera di presentazione che evidenzi le esperienze pregresse e come possono essere un valore aggiunto per l’azienda.

Brazzale assume solo over 60

Una grande occasione, arriva dal Veneto. Infatti, Roberto Brazzale, imprenditore di Zanè, ha scelto di assumere solo persone over 60, amici o ex colleghi, per lo sviluppo della sua azienda di produzione di burro. In questo modo ha creato un’importante catena di distribuzione per ristoranti e non solo.

Nonostante alcuni di loro abbiano perso il lavoro a causa della crisi o del Covid-19, la sua decisione si basa sulla fiducia nelle competenze e sulla serietà di queste persone. L’azienda ha registrato una notevole crescita, con una prossima apertura in programma in Repubblica Ceca. Una scommessa che è stata vinta alla grande.