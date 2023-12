Smartworking, l’Italia premia chi lavora da casa: tutti i benefici per chi sceglie questa modalità

In Italia si premia chi lavora in smartworking. Finalmente il lavorare da casa viene letteralmente rivalutato. Numerosi i benefici di cui possono godere tutti coloro che decidono di utilizzare questa modalità.

Che l’Italia stia cambiando sotto tutti i punti di vista, questo è ormai qualcosa che sanno veramente tutti. Ci si sta abituando a un mondo che è completamente differente da quello che conoscevamo, con un’organizzazione completamente diversa per quello che riguarda le modalità di svolgimento di alcune attività quotidiane come lo stesso lavoro.

Il Covid 19 con i suoi lockdown ci ha insegnato cos’è lo smartworking, qualcosa che era completamente sconosciuto negli anni passati. Anche in questo caso, come in molti altri, non era poca la diffidenza nei confronti di quella che è una nuova modalità di lavoro. Per la maggior parte degli italiani il lavoro è solo ed esclusivamente quello che si svolge alzandosi presto al mattino andando in ufficio.

Ma questa pandemia ci ha insegnato che l’ufficio può essere anche a casa, che si può continuare ad essere produttivi anche senza muoversi dal proprio domicilio. Se in un primo momento questa modalità di lavoro è sembrato utile per riuscire a salvare molti posti di lavoro, ad oggi se ne sono scoperti numerosi risvolti positivi.

Questo è il motivo per cui, oggi vi è stato un ulteriore aumento del lavoro in smartworking e si prevede un ulteriore rialzo.

Lo smartworking piace alle aziende

La verità è questa, le aziende hanno capito che in realtà a loro, lo smartworking piace moltissimo. A darci la prova di questo ci ha pensato una ricerca dell’Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano. Ad oggi i lavoratori che agiscono da remoto sono 3,585 milioni, più dell’anno scorso, ma meno del prossimo anno, in cui si arriverà a 3,65 milioni di persone.

L’aumento è avvenuto in molti settori, dalle Poi, alle microimprese, fino alla pubblica amministrazione. Sempre secondo alcuni studi specifici, è stato rilevato come in effetti, lo smartworking sia in grado di migliorare il lavoro, di attrarre i talenti e di dare ai dipendenti un maggiore equilibrio.

I benefici dello smartworking

C’è chi afferma che lo smarworking in realtà metta in difficoltà il lavoratore che in realtà finisce per lavorare molte più ore di quello che farebbe in ufficio. Dall’altra parte però, ci sono tutti coloro che invece, sostengono che in realtà questa modalità di lavoro sia migliore di quella in presenza e porti numerosi benefici.

Oltre a un minore stress per i lavoratori, lo smartworking aiuta l’ambiente. Limitare gli spostamenti è in grado di abbassare le emissioni di CO2, che sono un vero e proprio per il nostro ambiente. Allo stesso modo, oltre allo smartworkig si sta introducendo la settimana corta, le ferie illimitate e l’introduzione di quello che è il temporary distant working che permetterebbe di lavorare in smartworking per alcune settimane o mesi.