Cosa sono i crediti formativi professionali? Scopri come riceverli e come possono aiutarti sul lavoro | Sono una vera svolta

Se vuoi ottenere grandi risultati e guadagni degni delle tue competenze, scopri queste novità che arricchiranno il tuo conto in banca.

Negli ultimi giorni si sta parlando tanto dei crediti formativi professionali, ma di cosa si tratta? Questo concetto è spesso associato alla formazione continua e allo sviluppo professionale di un individuo.

Rappresentano, quindi, un modo di quantificare e misurare l’investimento di una persona. Sono tante ormai le organizzazioni e le istituzioni di formazione che assegnano questi crediti come parte di programmi di apprendimento continuo o di formazione specifici.

Questi crediti vengono assegnati anche in base alla partecipazione al successo e possono essere attribuiti in relazione al numero di ore o alla comprensione dimostrata su un determinato focus approfondito.

In determinate professioni, per mantenere intatta la certificazione o la licenza che si possiede, bisogna restare al passo coi tempi e accumulare molti crediti professionali formativi in un periodo ben preciso.

La grande evoluzione dei crediti

L’uso di ciò incoraggia soprattutto i professionisti ad impegnarsi nell’apprendimento continuo e ciò riguarda soprattutto i settori in rapida evoluzione. Se si pensa anche al mondo informatico, è sicuramente fra quelli in cui l’aggiornamento periodico diventa fondamentale.

La struttura dei requisiti dei crediti cambia a seconda anche del settore e delle regolamentazioni locali o nazionali. Infatti, alcuni impieghi possono addirittura chiedere dei crediti in aree tematiche precise e rilevanti.

I percorsi di formazione degli ingegneri

Va detto che questi strumenti forniscono un modo documentato per registrare e riconoscere l’esperienza di formazione di un individuo. Questo può essere rilevante soprattutto ai fini di un avanzamento di carriera o dimostrare di possedere tutti requisiti di formazione validi. A questo punto, questi famosi CFP vengono soprattutto presi dall’assalto dagli ingegneri. Ma come si possono guadagnare? Il tutto avviene attraverso tre percorsi di formazione: formali, formali e informali.

Per i primi si tratta di conseguire un master o un corso universitario; per i secondi basterà partecipare a seminari riconosciuti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) aggiungendo delle visite tecniche presso i luoghi di interesse per la formazione; per i terzi, infine, ci sono aggiornamenti o partecipazioni qualificate a organismi commissioni tecniche. Per attribuire questi crediti ci pensa il regolamento adottato in attuazione del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 1374 Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI).