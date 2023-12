Gettoni d’oro, i montepremi quanto valgono realmente? La cifra è molto più bassa di quanto immagini

Se ti sei, da sempre, chiesto il valore dei gettoni d’oro in televisione, arriva la risposta: ecco le cifre convertite in euro.

Da tantissimi anni, seguire le trasmissioni televisive vuol dire anche rivolgersi ad un pubblico sempre attento a giochi di intrattenimento dove in palio sono messi i famosi gettoni d’oro. Questo concetto di montepremi non fa altro che aggiungere un elemento importante all’interno del programma per coinvolgere concorrenti e telespettatori.

Ciò, è in stretto riferimento a una strategia di marketing per incentivare la partecipazione e creare la suspense giusta durante il corso dello show. Quando ci si ritrova quindi in una trasmissione che offre un montepremi di questa portata, serve quasi ad incuriosire perché immaginare un montepremi da tante monetine d’oro sembra fare gola a molti.

Spesso si include un montepremi in una trasmissione per una finalità ben precisa. Si arriva al termine di un gioco e ci si ritrova a ottenere il montepremi sperato che spesso può anche cambiare nella sua fattispecie.

Se pensiamo a giochi come Reazione a Catena, programma condotto con successo da Marco Liorni su Raiuno, i concorrenti che si ritrovano a vincere il montepremi possono vederlo dimezzato a seconda delle loro competenze durante l’ultima parte del programma.

Montepremi standard e variabili

In programmi invece come il Grande Fratello o Amici di Maria De Filippi, giusto per nominarne alcuni, il montepremi è standard per i vincitori di categoria e possono esserci ulteriori premi, sempre in gettoni d’oro, che vengono fuori con l’aiuto degli sponsor.

In game come Affari Tuoi su Raiuno, condotto tutte le sere da Amadeus, i concorrenti che si ritrovano a giocare con dei pacchi contenenti dei ‘soldi’, si ritrovano poi al termine dinanzi a delle offerte per poi portare a casa, spesso, un’importante somma.

Come convertire i gettoni in euro

Basti pensare che però quando la trasmissione chiude, sotto la cifra conquistata dal concorrente viene specificato, come anche negli altri programmi, che si tratta di un premio in gettoni d’oro. In molti, però, si chiedono da anni il valore convertito in euro di queste monete.

E’ giusto dire infatti che se si vince un premio stabilito di 10.000 € in gettoni d’oro si ricevono 7800 €. Per cambiarli in contanti si possono scegliere due strade: quella di venderli direttamente al Banco Metalli che li ha prodotti con una commissione del 5% o riceve i gettoni e rivenderli in autonomia. Loro non hanno un prezzo stabile e, ad esempio, in questi anni il valore dei prezzi è ai massimi storici.