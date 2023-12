Vendita casa, nessuno te lo dice ma in questo caso devi pagare una tassa esagerata | Attento a questo particolare

Presta molta attenzione prima di compiere un passo così importante. Il disastro è dietro l’angolo se non segui questi consigli.

Sono sempre di più gli italiani propensi a vendere la propria casa per cercarne un’altra più piccola o più grande o addirittura spostarsi lontano dalle città e sceglierla in campagna. Vendere il proprio immobile può rivelarsi un processo molto complesso che richiede tempo e soprattutto attenzione.

Ancor prima di vendere sarebbe il caso di effettuare eventuali operazioni necessarie per risolvere problemi strutturali o di manutenzione. Presentare una casa pulita, profumata e organizzata servirà sicuramente a colpire l’attenzione dell’agenzia immobiliare o del privato.

Se si decide di vendere il proprio immobile sarebbe necessario fare una valutazione della propria casa consultando un agente o un perito per ottenere elementi accurati. Sarebbe il caso di studiare anche diversi prezzi che sono presenti online delle varie case che hanno una metratura e delle caratteristiche simili all’immobile che si decide di vendere per determinare un prezzo competitivo.

Selezionare un agente immobiliare, significa anche rivolgersi a una persona che abbia esperienza nella propria zona. A quel punto, si può firmare una stipula di contratto con l’agenzia che si occupa di definire i termini della collaborazione.

Foto accattivanti per vendere la casa

Spesso, quando ci si ritrova a vendere un immobile, sarebbe il caso di creare un materiale da marketing come foto di alta qualità, descrizione accattivanti e effettuare dei tour virtuali per aumentare l’interesse di chi è pronto ad acquistare.

Organizzando visite con potenziali acquirenti interessati che possono quindi esplorare la casa, sarebbe un colpo da maestri. Quando poi arrivano le offerte sarebbe il caso di valutarle attentamente con l’agente immobiliare per poi imbastire un avere propria trattativa.

Le tassazioni ordinarie

Se l’offerta non dovesse essere di proprio gradimento, si può negoziare i dettagli della vendita futura includendo il prezzo, la data di chiusura e tutte le altre condizioni. Al fine di essere tutelati in tutte le procedure sarebbe il caso anche di coinvolgere un avvocato o un esperto legale che si occupi di transizioni immobiliari per assistere gli acquirenti e venditori nella fase della chiusura della trattativa.

Vendere una prima o una seconda casa comporta anche pagare delle tasse. Infatti non tutti sono a conoscenza che quando si vende un immobile si può scegliere tra una tassa tassazione ordinaria e sostitutiva. Per capire quale tipologia di tassazione debba essere applicata bisogna anche controllare quanto tempo è passato dall’acquisto del proprio immobile. Allora, a quel punto, se si sceglie il regime di tassazione ordinario, queste sono le aliquote IRPEF del 2023: 23% per i redditi fino a 15.000 €, 25% per i redditi tra i 15.000 e 28.000 €, 35% per i redditi tra 28.000 e 50.000 € e infine 43% per i redditi che vanno oltre 50.000 €.