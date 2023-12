Vuoi diventare un arbitro di calcio? Per questo lavoro basta un corso: incredibile è tutto gratis

Ambisci al ruolo di arbitro di calcio? Prendi nota e potresti calcare presto i campi importanti d’Italia e d’Europa.

Nel mondo del calcio, c’è una figura che svolge un ruolo essenziale per il corretto svolgimento della partita: l’arbitro. Questo professionista, spesso soggetto a critiche e pressioni, è il garante della legalità e della disciplina sul campo.

E’ il vero custode delle regole del gioco. Deve avere una conoscenza approfondita del regolamento, interpretando e applicando le regole con precisione durante il corso della partita. La sua autorità è fondamentale per garantire un ambiente di gioco equo e sicuro.

Nel calore della competizione, gli arbitri devono prendere decisioni rapide e spesso impopolari. Dalla valutazione di falli e fuorigioco alla gestione delle proteste dei giocatori, la capacità di mantenere la calma sotto pressione è una caratteristica fondamentale per il successo di un arbitro.

Loro sono responsabili di applicare sanzioni in caso di comportamenti antisportivi o violazioni delle regole. Questo include l’assegnazione di cartellini gialli o rossi, il concedere calci di rigore e la gestione delle ammonizioni.

L’introduzione del VAR

La fermezza nell’applicare le regole contribuisce a mantenere l’integrità del gioco. La comunicazione è una parte cruciale del lavoro dell’arbitro. Dall’interazione con i capitani delle squadre alle spiegazioni delle decisioni prese, la capacità di comunicare chiaramente contribuisce a evitare controversie e diversi malintesi. Essendo il gioco in costante evoluzione, gli arbitri devono rimanere aggiornati sulle nuove regole e le tendenze del calcio.

Gli arbitri spesso affrontano pressioni intense da parte dei giocatori, degli allenatori e dei tifosi. La gestione di queste pressioni senza compromettere l’integrità delle decisioni richiede una combinazione di fermezza e rispetto. Con l’introduzione della tecnologia, come il VAR (Video Assistant Referee), il ruolo dell’arbitro è in costante evoluzione. Adattarsi a queste nuove dinamiche e utilizzare la tecnologia in modo efficace è un aspetto importante del lavoro.

Come diventare arbitro

Sono in molti i giovani che ambiscono a diventare arbitri di calcio. Ma come si più accedere? Basta andare sul sito aiamilano.it e iscriversi al corso per arbitri, condotto da esperti della sezione. Offrono l’opportunità a ragazzi e ragazze dai 14 ai 40 anni di diventare arbitri.

Il corso, della durata di circa due mesi, tratta diversi argomenti di calcio. Al termine del corso, superando un esame scritto e orale, si ottiene il titolo di Arbitro, con divisa e attrezzatura inclusi. La tessera Federale consente l’accesso gratuito agli stadi per le manifestazioni FIGC.