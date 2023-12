Incentivo giovani 2024, trovare lavoro diventa ancora più semplice: se hai questa età non devi preoccuparti di nulla

Puoi dormire sogni tranquilli e ambire ad un lavoro stabile se rientri in questa fascia d’età. Novità in arrivo per pochi.

Se osserviamo attentamente il mondo economico che ci circonda notiamo che i giovani si trovano a fronteggiare una sfida impegnativa, ovvero la ricerca del lavoro. Analizziamo i dati statistici che dipingono il quadro della loro ricerca occupazionale, esplorando le aspettative, le strategie e le sfide affrontate dalla generazione emergente.

Secondo le ultime ricerche, il 78% dei giovani adulti considera tale ricerca una delle loro principali preoccupazioni. Le aspettative sono alte, alimentate da una crescente consapevolezza dell’importanza di un inizio di carriera solido e di opportunità di sviluppo professionale.

Il 62% dei giovani dichiara di utilizzare principalmente piattaforme online per la ricerca del lavoro. LinkedIn, Indeed e altre risorse digitali sono diventate, ormai, le frontiere principali, offrendo una vasta gamma di opportunità e soprattutto di connessioni.

Tuttavia, il 38% preferisce ancora le tradizionali ferie di lavoro, i colloqui di persona e le fiere del lavoro per stabilire un contatto diretto con le aziende. Con una media di 250 candidati per ogni offerta di lavoro, i giovani sperimentano una concorrenza spietata.

Dati davvero impressionanti

La differenziazione diventa cruciale, spingendo i candidati a migliorare le proprie competenze, a costruire un brand personale online e a cercare opportunità di tirocinio per accumulare una crescente esperienza in fatti pratici.

I dati rivelano che il 70% dei giovani trova lavoro attraverso la rete di contatti. I collegamenti professionali e le relazioni costruite durante gli studi o i tirocini diventano quindi un elemento fondamentale per ottenere un vantaggio nel mercato del lavoro. Il 45% dei giovani afferma di sentirsi impreparato per il mondo del lavoro.

Le grandi novità del prossimo anno

La crescente complessità delle richieste del mercato richiede un continuo adattamento delle competenze e una formazione continua. A grandi novità assisteremo nel prossimo anno che riguardano proprio i vari incentivi per le assunzioni che riguardano i più giovani.

Nel 2024, l’età minima per usufruire delle agevolazioni nell’assumere scende a 30 anni. L’incentivo, tuttavia, è costante nel tempo e non sembra essere soggetto a una scadenza. La cifra di alleggerimento fiscale corrisponde al 50% dei contributi che saranno interamente gestiti dal datore di lavoro, con un limite annuale di 3000 euro. Insomma, ci saranno delle novità davvero uniche per coloro che si apprestano a cercare un’occupazione.