Revolut arriva in Italia, la nuova Banca offre dei vantaggi imperdibili | Farà colpo anche su di te

Approfitta subito di questa occasione. La tua vita economica cambierà letteralmente con la rivoluzione giunta nel nostro Paese.

Nel mondo ancor più digitalizzato delle finanze, un’azienda continua a catturare sempre di più l’attenzione globale per il suo approccio innovativo. Si tratta di Revolut. Fondata nel 2015 da Nikolay Storonsky e Vlad Yatsenko, trattasi di una società fintech britannica.

Ha, di fatto, ridefinito il modo in cui le persone gestiscono le proprie finanze attraverso la sua app mobile avanzata. Una delle caratteristiche distintive è il suo conto multivaluta, che consente agli utenti di detenere e gestire fondi in diverse valute senza incorrere in costi di conversione durante le varie transazioni.

Questo si rivela particolarmente vantaggioso per coloro che viaggiano frequentemente o effettuano acquisti online in valute diverse. Offre, quindi, ai suoi utenti una carta di debito fisica o virtuale collegata direttamente all’app, permettendo pagamenti e prelievi in tutto il mondo senza sorprese legate ai costi di operazioni.

In un’epoca in cui le criptovalute stanno guadagnando terreno, Revolut offre anche la possibilità di acquistare, detenere e scambiare diverse criptovalute direttamente dall’app, facilitando l’accesso a questo mondo finanziario emergente.

Diversi strumenti di gestione

Quindi non si limita alle transazioni, offrendo anche strumenti di gestione del budget che includono sia la categorizzazione automatica delle spese che una visione dettagliata delle finanze mensili. Inoltre, la piattaforma dispone di molti piani premium a pagamento che offrono diversi benefici come assicurazione viaggio, cashback sulle spese e assistenza clienti prioritaria.

L’azienda ha esteso la sua portata ai servizi aziendali, permettendo alle imprese di gestire in modo più efficiente le proprie finanze, eseguire transazioni internazionali e fornire carte aziendali ai dipendenti.

Revolut approda in Italia

La banca digitale in questione sta lavorando per avere l’IBAN italiano nei prossimi sei mesi. Nonostante alcuni giornali abbiano parlato di un’apertura di una filiale italiana da parte di Revolut, al momento non è prevista l’apertura di sportelli fisici accessibili ai clienti.

Ciò che è certa è la creazione di una presenza online nel Paese. Inoltre, la fintech ha un’intenzione ben precisa e cioè quella di offrire prestiti personali ai clienti italiani a partire dall’inizio del nuovo anno ampliando così la gamma dei suoi servizi nel mercato finanziario italiano. Come reagiranno i competitor? Nelle prossime settimane lo scopriremo.