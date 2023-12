Non sai in cosa investire nel nuovo anno? Gli esperti ti consigliano le occasioni migliori: rimarrai felice

Su cosa puntare, investendo, nel nuovo anno? Una rapida carrellata delle occasioni che sarebbe meglio non perdere.

Supponiamo di avere a disposizione, a fine anno, di un piccolo capitale in esubero: diciamo di circa 10.000 €. Quale potrebbero essere le occasioni migliori di investimento per questa piccola cifra nel 2024?

In queste ultime settimane di dicembre è possibile trovare, in rete, molti consigli utili per come e dove allocare la nostra disponibilità per l’anno prossimo. Di seguito presenteremo alcune opportunità che potrebbero rivelarsi estremamente fertili, grazie alle indicazioni di numerosi esperti. Con una premessa, ovviamente, d’obbligo: qualsiasi previsione di guadagno deve essere comunque presa “con le molle”.

E’ infatti risaputo che fare previsioni nel mondo del risparmio e dell’investimento è molto spesso un azzardo: basta una guerra, una pandemia o una crisi energetica, per spazzare via tutte le certezze possibili. Presa coscienza di questi limiti, possiamo comunque valutare con interesse alcune opzioni possibili.

Iniziamo quindi con una prima possibile scelta, quella di investire i nostri 10.000 € in un conto deposito remunerato o un’obbligazione statale, anche a breve termine. I tassi di interesse sono ancora piuttosto elevati, pertanto è possibile rimediare, in un anno, una plusvalenza non poi così male: dai 300 € ai 400 € netti.

Dove investire nel 2024

Per chi ha più stomaco, gli esperti consigliano anche di rivolgersi al mercato azionario, tradizionalmente più instabile. E’ possibile infatti investire in fondi di investimento particolari, che seguono cioè passivamente alcuni indici di borsa particolarmente rappresentativi. Tali fondi sono definiti ETF (Exchange Traded Funds), e ve ne sono alcuni che replicano uno degli indici più stabili e sicuri del mercato, l’MSCI World.

E’ quasi impossibile prevedere quanto si possa guadagnare in un anno investendo i nostri 10.000 € in un ETF di questo genere. Possiamo però affidarci ai risultati consolidati recenti, che hanno visto performare l’indice di circa un 7% abbondante in un anno: ciò significherebbe mettersi in tasca circa 700 €.

Investire in cripto-valute?

Un ultima possibilità che può essere esplorata – ma solo, si badi bene, se si ha una propensione al rischio decisamente elevata – è legata al mondo delle cripto-valute.

Qui suggeriamo una strategia semplice, pur se pericolosa: puntare tutto su un titolo azionario di settore, quello dell’azienda Coinbase Global Inc. (COIN). Coinbase è una piattaforma online di scambio valute virtuali, in costante crescita. Gli esperti di settore prevedono a breve un nuovo ciclo rialzista nel mercato delle cripto-valute, che potrebbe portare un incremento della liquidità verso Coinbase. Rammentiamo che nell’ultimo anno le azioni COIN sono cresciute di oltre il 110%: se si ripresentasse lo stesso scenario, ci metteremmo in tasca circa 11.000 €, praticamente il doppio di quanto investito!