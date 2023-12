Termosifoni spenti, il risparmio esiste davvero? Ecco cosa cosa cambia sulla tua bolletta

I termosifoni sono diventati un vero incubo per la maggior parte delle famiglie, questo non solo perché il costo del riscaldamento è ormai eccessivo, ma anche perché i limiti governativi ancora non sono stati completamente accettati (e rispettati).

Per alimentare i termosifoni, che rimangono tutt’ora uno degli strumenti più utilizzati nelle case degli italiani, è necessario utilizzare le caldaie a gas, particolarmente inquinanti e costose, soprattutto considerando la scarsità di rifornimenti degli ultimi anni,

Ultimamente stanno diventando sempre più comuni i sistemi di riscaldamento come le stufe a pellet e i camini, ai quali è possibile anche collegare i termosifoni, tuttavia il costo annuo del combustibile aumenta senza sosta, proprio per questo in molti si domandano se convenga spegnere i termosifoni per risparmiare.

Non tutte le case infatti contano ambienti vissuti allo stesso modo, ci sono stanze meno utilizzate come le stanze degli ospiti, bagni di servizio o taverne, che sono spesso disabitate.

Considerando questi elementi viene naturale pensare che chiudendo i termosifoni si risparmi in bolletta, ma è davvero così?

Come risparmiare con i termosifoni

Secondo gli esperti, chiudere dal sistema di riscaldamento alcuni termosifoni non solo farà risparmiare il 6%, ma causerà anche un aumento dell’efficienza di quelli che invece rimangono totalmente operativi. Per alimentare meno unità infatti la caldaia avrà bisogno di meno carburante, e quindi meno gas.

La prima cosa da fare però, prima di procedere con lo spegnimento, è il controllo della temperatura, che dovrà rimanere in un range tra 18 e 22 gradi, ricordando che per ogni grado in più la spesa viene incrementata di un 6-7% sulla bolletta.

Tutti i trucchi per risparmiare con i termosifoni

Per ridurre gli sprechi è importante anche effettuare una buona manutenzione ordinaria dei termosifoni, evitando così malfunzionamenti e anomalie facilmente risolvibili anche senza l’aiuto di un costoso tecnico specializzato. Al fine di mantenere sempre perfettamente attivi i termosifoni, si dovrà periodicamente procedere con lo sfiato della valvola, eliminando le bolle d’aria,

L’ultimo accorgimento da non sottovalutare consiste nel prestare attenzione a lasciare sgombro lo spazio che circonda il termosifone. Solo così infatti si potrà godere del pieno potenziale del riscaldamento, evitando che il calore si blocchi a causa di vestiti, oggetti o arredi ingombranti. Chi vuole far asciugare i panni lavati al calore del radiatore quindi dovrà farlo solamente per il tempo necessario, togliendoli immediatamente una volta che i vestiti siano asciutti.