Cenone di Capodanno low cost, in casa evita gli sprechi: con questi consigli sorprendi tutti e abbassi le bollette tutto l’anno

Se metti in pratica queste dritte farai un figurone con amici e parenti spendendo la metà. Consigli utili per un Capodanno da sogno.

Mentre il calendario si appresta a voltare pagina, un’atmosfera di festa invade le cucine di tutto il mondo, pronte a deliziare le persone in attesa del Capodanno. Un caleidoscopio di sapori e rituali gastronomici caratterizza questa notte magica, rendendo ciò che si gusta parte integrante della celebrazione.

Scopriamo insieme quali prelibatezze adornano le tavole in questa occasione speciale. Il Capodanno spesso si apre con un mix di antipasti e aperitivi, pensati proprio per stuzzicare il palato e preparare la bocca alle delizie a venire.

Dai raffinati crostini con pâté agli sfiziosi stuzzichini di mare, il tutto accompagnato da un flute di prosecco o champagne nel brindisi di mezzanotte, l’inizio della serata è un trionfo di sapori e colori. I primi piatti, in molte tradizioni, sono spesso opulenti e nutrienti, simboli di prosperità e auspicio di un anno nuovo abbondante.

Le lenticchie, in molte culture, portano con sé la promessa di fortuna e ricchezza, mentre pasta o risotto conditi con ingredienti pregiati sono il centro di molte tavole italiane. La scelta della pietanza principale varia in base alle tradizioni e alle preferenze locali.

Tra carne e pesce

Arrosti succulenti di carne, pesce fresco o piatti vegetariani possono essere i protagonisti della tavola. In alcuni contesti, il maiale è visto come il vero simbolo di prosperità e ricchezza, mentre in altri, il pesce simboleggia abbondanza e vitalità.

Contorni e insalate fresche sono spesso presenti per equilibrare i sapori ricchi delle portate principali. Verdure di stagione, insalate miste o piatti a base di legumi sono gli equilibri perfetti per arricchire la tavolata.

Saggi consigli per risparmiare in bolletta

Il momento dei dolci è un tripudio di sapori dolci e decadenti. Panettoni e pandori, tesori dolci tipici italiani, si fanno spazio su molte tavole, mentre in altre culture, torte, biscotti e dolci regionali occupano il posto d’onore. Il clou della festa si raggiunge con il brindisi di mezzanotte, un momento magico in cui amici e familiari si riuniscono per accogliere il nuovo anno. Le bollicine di champagne o spumante tingono di allegria il momento, accompagnate da brindisi e auguri per un futuro radioso.

Per risparmiare anche sulle bollette in un giorno così importante, sarebbe il caso di utilizzare la cottura passiva della pasta, mettere sempre il coperchio su padelle e pentole, prediligere materiali che non disperdono calore e non cucinare cibi troppo freddi.