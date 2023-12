Reddito di Cittadinanza, arriva l’ultimo assegno prima della cancellazione: non perdere questa data fondamentale

Mancano pochi giorni e diremo addio a questo supporto economico. Non farti trovare impreparato e segna l’ultima data per riscuotere.

Fra pochi giorni, milioni di italiani, dovranno rinunciare definitivamente al Reddito di Cittadinanza. Questa misura assistenziale è stata introdotta con la Legge n. 26 del 28 marzo 2019 nota anche come Decreto Dignità.

Fu voluto fortemente dal Movimento Cinque Stelle per dare un supporto economico a tutte le famiglie in difficoltà. Purtroppo, la situazione di povertà in Italia è ancora molto vasta ed è per questo che questo sostegno in questi anni ha offerto diverse soluzioni.

Non solo ha dato la possibilità a tutti di poter compiere delle spese relative a beni di prima necessità ma anche avere delle proposte di lavoro tali da poter essere propositive per il futuro. Questa misura, fin da quando è stata introdotta, stabiliva specifici requisiti in quanto non tutti vi potevano rientrare.

Il reddito e il patrimonio, insieme, venivano calcolati come elementi importanti per capire se il beneficiario potesse avere o meno questo supporto ulteriore. Ovviamente, quando si parla di Reddito di Cittadinanza non si deve mai immaginare che, una stessa somma economica, venga erogata a tutte le persone in egual modo.

Somme economiche diverse

Ci sono, infatti, come per la ricchezza anche per la povertà diversi strati sociali. Diverse sono le persone infatti che in tutti questi anni hanno percepito il minimo proprio per ricevere un piccolo supporto economico ad affrontare la vita quotidiana.

Altre famiglie, con situazioni più difficili, hanno usufruito invece di una cifra più alta. Chiaramente, come ogni sostegno economico, anche il reddito poteva avere una durata ben precisa in quanto sempre soggetto a revisioni periodiche.

Le novità di dicembre

Infatti, con il nuovo Governo Meloni si è ben pensato di sostituire tale supporto economico con il famoso Assegno di Inclusione che partirà dal prossimo mese di gennaio 2024. Sebbene siano in molte le persone preoccupate di non poter godere più di particolari diritti legati proprio al supporto economico, c’è da dire che a dicembre, l’ultima rata del Reddito di Cittadinanza sarà anticipato di qualche giorno.

Quindi tutti gli attuali percettori potranno stare tranquilli e avranno, quanto dovuto. Già da lunedì 11 dicembre l’INPS ha iniziato a pagare tutti gli arretrati e, quindi, c’è da pensare che per le festività natalizie tutti riceveranno la rata tanto attesa.