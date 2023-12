Truffa dell’affitto, i segnali sono chiari ma ti portano via tutto: se vedi questo annuncio non cascarci

Presta molta attenzione a quello che sta accadendo nelle ultime ore. Rischi di trovarti nei guai e senza un euro.

Quando si decide di prendere una casa in affitto ci sono determinate condizioni che possono variare a seconda della legislazione locale o anche delle normative immobiliari. In primis, il contratto può essere sia a tempo determinato, come ad esempio 12 mesi, o indeterminato.

Nelle prime condizioni, c’è anche l’opportunità di individuare ipotetiche opzioni di rinnovo. L’affitto mensile specifica l’importo ben preciso dell’affitto e la data di scadenza entro la quale deve essere effettuato il pagamento.

All’interno del contratto sicuramente saranno indicate le spese accessorie e, a quella voce, sarà riportato anche il nome del responsabile per assolvere le varie bollette di luce, gas e tutte le altre tasse.

Spesso, quando si procede con l’affitto di una casa vengono richieste al conduttore di versare una cauzione come garanzia contro eventuali danni. In alcuni casi, viene richiesta una caparra che testimonia la volontà di affittare l’immobile.

Gli accordi tra le parti

Il proprietario è responsabile delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e mette in evidenza come l’affittuario debba comunicare eventuali problemi o danni all’interno dell’immobile. Nel contratto bisogna prestare molta attenzione alla voce che riguarda le condizioni di recesso.

All’interno, è riportato il periodo di preavviso richiesto se una delle due parti dovesse terminare prima il contratto di affitto. In quel caso, possono esserci anche le condizioni in cui non si incorre in alcun tipo di penalità. Quando ci si ritrova a prendere una casa in affitto, tra le condizioni di uso della proprietà ci sono anche eventuali indicazioni riguardanti le limitazioni legate al permesso di fumare o a concedere l’ingresso ad animali domestici.

Le truffe immobiliari sono in crescita

Talvolta, al fine di tutelare l’affittuario in maniera specifica, il proprietario può richiedere anche di essere coperto da una assicurazione per coprire eventuali danni o responsabilità civili. Negli ultimi anni, però, emerge sempre di più il rischio della truffa sugli affitti.

Infatti, purtroppo, sul web sono sempre di più agenzie fasulle che con prezzi stracciati, offrono delle case sul mercato che purtroppo si rivelano essere fake. Negli ultimi tempi è emerso il caso emblematico a Milano in cui una casa è stata venduta ben 14 volte nonostante si trattasse di una truffa.