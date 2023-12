Tasse su zucchero e alcol, l’incubo di molti sta per diventare realtà: questi prodotti non te li potrai più permettere

A breve cambierà veramente tutto su questi prodotti. Costi alle stelle per evitarne un consumo eccessivo e smisurato.

In Italia, il costo dello zucchero e delle bevande alcoliche variano a seconda del marchio che di altri fattori. Mentre per il primo si tratta di costi relativamente bassi, per il secondo i prezzi possono essere molto più elevati.

I consumi eccessivi di zucchero è spesso associato a diversi problemi come malattie cardiache, obesità e diabete di tipo due. Stessa cosa riguarda l’alcol che può causare non pochi problemi al fegato, disturbi mentali e creare una vera e propria dipendenza.

Non tutti però sanno come vengano lavorati ed estratti per ottenere cibi e bevande che spesso siamo soliti consumare. La lavorazione dello zucchero parte con l’estrazione della canna da zucchero o della barbabietola.

Per il primo vi è l’estrazione del succo mentre per la seconda ci sono delle lavorazioni molto più specifiche che portano poi alla purificazione di quanto estratto per rimuovere impurità varie. Tale liquido poi viene raffinato al fine di cristallizzare lo zucchero.

La lavorazione specifica

In modo parallelo, anche nelle bevande alcoliche ci sono dei processi molto complessi. Basti pensare alla birra che segue il processo della maltazione dell’orzo per poi macinare ed estrarre gli zuccheri. Al fine di produrre alcol ed anidride carbonica il mosto che ne viene fuori dalla brassatura deve essere fermentato dai lieviti.

Dopo tale processo, la birra matura e poi deve essere filtrata al fine di rimuovere alcuni sedimenti. Se pensiamo al vino, la lavorazione inizia prima con la vendemmia delle uve poi dalla pigiatura e infine pressatura. Il mosto matura in serbatoi e, prima della filtrazione e dell’imbottigliamento può essere raffinato nuovamente.

L’iniziativa dell’OMS

Se pensiamo ai liquori, invece, gli ingredienti base possono addirittura essere sottoposti alla distillazione al fine di produrre l’alcol. In seguito poi vengono aggiunti aromi, zuccheri e tanto altro per ottenere il gusto preferito. Alcuni, subiscono un vero e proprio processo di invecchiamento per ottenere un sapore compatto ancor prima di essere confezionato.

Va detto che però per preservare la salute e prevenire gravi problemi, bisognerebbe moderare il consumo sia dello zucchero che delle bevande alcoliche. Negli ultimi giorni l’organizzazione mondiale della sanità OMS invita tutti ad aumentare le tasse sia sull’alcol che sullo zucchero per contrastare l’obesità e promuovere uno stile di vita sempre più sano. Secondo quanto riportato da ANSA, sono almeno 108 Paesi al mondo che applicano una tassazione del 6,6% ad una categoria di bevande presenti sul mercato. L’Italia, per ora, ha rinviato per la sesta volta l’entrata in vigore nello Sugar Tax.