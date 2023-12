8 Dicembre in busta paga? Se hai lavorato ti spetta un bonus stellare: calcola subito il tuo guadagno

Per tutti coloro che hanno lavorato in quel giorno di festa in arrivo fiumi di soldi. Ecco come controllare l’importo stratosferico.

Mancano pochi giorni a Natale e già iniziano le prime festività a rallegrare le case. Da pochissimo è passata la data dell’8 dicembre che è molto significativa per l’Italia sia per motivi religiosi che per motivi civili.

Dal punto di vista religioso infatti è la festa cattolica dell’Immacolata Concezione. Trattasi di una celebrazione che onora Maria, la madre di Gesù, che abbia concepito senza peccato originale e questa festa viene osservata sia con eventi religiosi che con delle processioni.

Dalla circostanza natalizia, rappresenta da sempre anche l’inizio delle vere festività in cui le città iniziano a decorare strade, piazze e negozi con luci e addobbi. In questo modo, i bambini, iniziano a fare il conto alla rovescia per aspettare il Santo Natale e ricevere il regalo tanto desiderato da Babbo Natale.

Spesso, come è capitato quest’anno, l’8 dicembre associato anche ad un lungo weekend, è chiamato il Ponte dell’Immacolata. Proprio come è accaduto in questi giorni, sono molte le persone che hanno goduto di una vera e propria pausa dal lavoro per viaggiare con amici o parenti.

Addobbi ovunque

In molte città italiane vengono allestiti dei mercatini natalizi, manifestazioni e concerti in onore non solo dell’Immacolata Concezione ma anche del Natale che ormai è alle porte. Se ci spostiamo in Umbria, vi è una tradizione ben precisa nella città di Gubbio. Qui viene acceso il Candelaio che è un albero di Natale gigante formato da tantissime luci che illuminano la collina sopra la città.

Sebbene sia un giorno festivo a tutti gli effetti che sul calendario è riportato in rosso, ci sono delle persone che si sono ritrovate a lavorare. Ed è per questo che tutti coloro che hanno prestato servizio in quel giorno si ritroveranno con una splendida sorpresa.

Festività non godute

Infatti è il CCNL che determina l’importo della maggiorazione per il lavoro festivo. Se questo giorno come capitato quest’anno coincide con uno infrasettimanale lavorativo allora il dipendente può assentarsi dal lavoro mantenendo il diritto alla retribuzione.

Se coincide invece con un giorno non lavorativo, come nel fine settimana, allora valgono le regole per le festività non godute. Tutte queste informazioni servono ai lavoratori dipendenti per evitare di dimenticare questi dettagli.