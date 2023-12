Stipendio in anticipo, questi lavoratori avranno il portafoglio pieno prima del previsto | Controlla se sei in lista

Per loro dicembre è una vera fortuna in tutti i sensi. Se rientri tra questi lavoratori fra pochi giorni sarai ricchissimo.

L’Italia, è un Paese che offre davvero tantissimi sbocchi occupazionali considerando anche la grande attrattiva turistica che risiede nella nostra penisola. Pertanto c’è da dire che non esiste una regola ben precisa per il pagamento degli stipendi o per la data di emissione.

Tutto ciò varia non solo a seconda del contesto lavorativo ma anche da altri fattori e da accordi contrattuali. Però, è giusto dire che ci sono delle tendenze che vengono rispettate e possono essere messe in risalto.

Sono molte le aziende in Italia che pagano i propri dipendenti mensilmente e le emissione viene effettuata alla fine del mese o all’inizio di quello successivo. Le date solitamente possono variare ma quelle di riferimento si aggirano intorno al 27º o 28º giorno del mese.

Se pensiamo ai settori pubblici, possiamo dire che gli stipendi vengono pagati in base ad un calendario fisso e, anche qui, la fine del mese viene preferita come data prescelta. Il settore privato, invece, può adottare delle politiche ben diverse.

Tra stipendi erogati e pensioni in arrivo

Gli accordi legati al pagamento variano anche in prospettiva delle proprie esigenze. I liberi professionisti ed alcuni lavoratori autonomi, ad esempio, possono ricevere dei pagamenti in date diverse in quanto ci sono accordi ben precisi con i clienti che ne potrebbero cambiare il giorno per vari motivi.

Chiaramente, se pensiamo alla pensione come stipendio per ex lavoratori o per persone che si trovano a percepire un sostegno giunta una certa età, ciò viene emessa all’inizio del mese tramite erogazione effettuata dall’INPS.

Gli insegnanti pagati a breve

Quindi, a seconda dei vari settori e delle numerose esigenze ci possiamo ritrovare dinanzi a delle date molto diverse tra loro. E’ giusto dire che vi è una categoria di lavoratori che a dicembre riceverà lo stipendio ancor prima del previsto.

Infatti, oltre all’importo lievitato grazie alla tredicesima, gli insegnanti riceveranno l’emissione speciale nelle seguenti date: mercoledì 13 dicembre, per il personale supplente breve e saltuario, mentre tra il giovedì 14 e il venerdì 15 verranno pagati tutti coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato o determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto. Infine il 22 dicembre arriverà il pagamento della vera emissione speciale.