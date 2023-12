Bonus a rischio nel 2024, l’ISEE non ha più valore: aggiornalo entro questa data o perdi tutti gli aiuti economici

Come tutti gli inizio anno, anche per il 2024 sarà necessario richiedere nuovamente l’ISEE. Ma entro quando va rinnovato?

Sono molte le famiglie italiane che – nei primi mesi dell’anno – si recano presso i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF) per richiedere l’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Un po’ meno sono coloro che recuperano l’attestazione precompilata direttamente dal portale INPS. In ogni caso, il numero di Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate negli ultimi anni risulta essere costantemente in crescita, superando nel 2022 la cifra di dieci milioni di pratiche. Con l’ISEE, infatti, si ha accesso a numerose agevolazioni.

Ma quando è necessario presentare la nuova domanda? E’ un fatto che l’ISEE scada sempre al 31 dicembre, pertanto per ottenere i bonus per l’anno successivo ci si deve affrettare per rinnovarne la validità. In genere, molti servizi agevolati sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica praticano uno o due mesi di tolleranza, ma non conviene, comunque, aspettare troppo tempo prima di procedere.

Ma entriamo un po’ più nei dettagli e cerchiamo di capire entro quando si devono presentare le DSU per ottenere, subito, le agognate agevolazioni. La data del 31 gennaio è la prima da segnarsi sul calendario, ed è quella limite entro la quale gli ex percettori del Reddito di Cittadinanza – dal 2024 sostituito dall’Assegno di Inclusione – dovranno avere la documentazione disponibile.

Quando richiedere l’ISEE

Per coloro che, invece, mirano ad ottenere l’Assegno Unico per i figli a carico parametrato in base alla propria situazione economica, c’è tempo, nel 2024, sino al 29 febbraio.

Esistono ovviamente molti altri bonus ai quali l’ISEE può dare accesso: dal bonus università all’acquisto agevolato dei libri di testo, ai vari bonus trasporti. Per ognuno di essi vale sostanzialmente una semplice regola: l’ISEE deve essere ottenuto prima di richiedere una qualsiasi delle agevolazioni.

Le novità ISEE 2024

Va infine segnalato che per il prossimo anno vi sarà una importante novità in relazione alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, il documento necessario per calcolare l’ISEE. Dalla situazione patrimoniale 2022 dovranno infatti essere tolti eventuali investimenti in titoli di stato, sino al valore massimo di 50.000 €.

Ricordiamo infine che, generalmente, la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica è del tutto gratuita, ma esistono alcuni casi in cui i CAF possono richiedere un pagamento per il servizio. Si tratta di una novità introdotta dal Decreto Lavoro, secondo cui per le eventuali presentazioni di DSU successive alla prima – per comunicare ad esempio delle variazioni in corso d’anno – viene richiesto un prezzo massimo di 25 €.