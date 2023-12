Oggetti vintage rari, se ne hai qualcuno diventi ricco: la lista dei piccoli tesori è lunghissima | Comincia a cercare

Se cerchi attentamente in cantina o nel ripostiglio, potresti ritrovarti con un vero patrimonio: ecco gli oggetti di grande valore.

L’Italia è sicuramente il Paese degli appassionati di oggetti vintage. Essi sono degli articoli che spesso risalgono ad un periodo precedente e che viene associato ad uno stile ben preciso di un’epoca passata.

Questi oggetti, oltre a mobili, giocattoli, accessori, possono anche includere abbigliamento o anche altre cose dal grande fascino retrò. Spesso, trovare una grande qualità artigianale ed un notevole valore storico si rivela essere davvero fondamentale per tutti gli amanti del genere.

Il termine vintage può essere utilizzato soprattutto per oggetti che riguardano un’epoca tra i 20 e i 100 anni. Ad esempio, gli oggetti prodotti negli anni ’20 potrebbero essere considerati di questa tipologia.

Spesso, l’oggettistica retrò riflette lo stile e il design di un’epoca ben precisa con dettagli unici, materiali di alta qualità e tecniche artigianali che difficilmente si trovano nell’oggettistica dell’epoca contemporanea.

Il restauro con giusti fini

Molti oggetti hanno anche un grandissimo valore simbolico e culturale. Possono, addirittura, documentare come siano cambiati i giocattoli e tanto altro. Molte, sono quindi le fiere vintage e i mercati delle pulci dove gli appassionati di questo genere si ritrovano in quello che potremmo definire il mondo dei balocchi.

Gli amanti di questo genere e degli oggetti retrò, però, non solo tendono poi ad acquistarli ma poi si occupano anche del restauro di pezzi vecchi al fine di ripristinarli al loro stato originale oppure adattandoli ai gusti moderni.

Oggetti di valore e dove trovarli

Il riutilizzo di questi oggetti contribuisce anche a ridurre i rifiuti e a un consumo sostenibile. Ancora oggi, sono molte le persone che ad uno stile moderno e contemporaneo preferiscono un arredamento con mobili di epoca precedente o addirittura ritrovarsi a delle serate di gala a tema con abiti vintage di stilisti famosi.

Se ci si ritrova a rovistare in soffitta potremmo trovare alcuni oggetti dal valore inestimabile. Come ad esempio alcuni francobolli, libri antichi, monete antiche, o anche consolle degli anni passati come il vecchio Sega Master System o Super Nintendo. Addirittura, se si possiede il Game Boy Color in edizione limitata il suo valore può arrivare addirittura a 1500 €. Per gli appassionati del settore musicale, se si dovesse possedere il primo walkman musicassette di Sony, oggi, è venduto circa 600 € mentre, il primo iPod di Apple, può valere fino a 4000 €.