IMU zero sorprese, con la scadenza vicina non farti trovare impreparato | In un minuto scopri quanto devi pagare

Negli ultimi anni si sente parlare spesso della sigla IMU ma non tutti sanno di cosa si tratta. Essa è l’Imposta Municipale Propria ed è considerata una tassa locale che colpisce le proprietà immobiliari.

E’ stata introdotta nel 2012 sostituendo la vecchia Imposta Comunale sugli Immobili chiamata ICI. Si applica a tutti quegli immobili che sono situati sul territorio italiano comprese anche le abitazioni principali, le seconde case e quelli destinati alle attività commerciali.

Le aliquote dell’IMU, così come le detrazioni, chiaramente cambiano a seconda della destinazione dell’immobile, lasciando, poi, le decisioni tra le mani dei singoli comuni. Infatti, in Italia, ogni comune può decidere le aliquote diverse però devono sempre rispettare i limiti massimi e minimi fissati dalla legge nazionale.

Tutti gli immobili che sono classificati come abitazione principale possono però beneficiare sia di detrazioni che di riduzioni. Tuttavia, il concetto di abitazione principale è molto preciso e ci sono alcuni requisiti che devono essere ben chiariti per poi avere questi benefici importanti.

Pagamenti da effettuare in due rate

Sappiamo che essa è suddivisa in due rate che prevedono delle scadenze solitamente fissate a giugno e a dicembre ma, anche in questo caso, è il comune che si occupa di decidere come regolamentare queste date.

Alcune categorie, possono essere esenti da questa imposta come alcune abitazioni principali o anche alcune tipologie rurali che vengono utilizzate per l’agricoltura e quindi godono di alcuni esenzioni. Sono davvero tante le persone che non riescono a calcolare l’importo dell’IMU. Ecco alcuni saggi e semplici consigli da mettere in atto.

Consigli per calcolare la rata dell’IMU

Ma come si calcola l’IMU? Si moltiplica la base imponibile dell’immobile per l’aliquota stabilita dal comune. Il risultato può essere ridotto o incrementato sempre facendo conto delle riduzioni previste dalla legge.

Dato che non tutti conoscono a perfezione i termini tecnici per eventuali calcoli, ecco alcuni consigli per facilitare il concetto. Per calcolare, quindi, l’IMU 2023 bisogna effettuare questo semplice procedimento. Si prende il dato relativo alla rendita catastale più il 5% per il coefficiente catastale. Oltre a questo calcolo, bisogna tenere conto che possono esserci anche alcune aliquote specifiche che vengono impostate proprio dal comune in cui è presente l’immobile in questione.