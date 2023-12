Pensione anticipata e APE sociale, ora l’INPS apre le porte a tutte le richieste | Ora la puoi richiedere in un attimo

Se non lo hai ancora fatto, sbrigati subito. Ecco come fare per non sbagliare i passaggi previsti dal sito.

Spesso si sente parlare, in Italia e soprattutto in televisione, dell’APE sociale ma non tutti sanno di cosa si tratta. Questa sigla sta per Assistenza al Personale Fragile e Disabilitato. Trattasi quindi di un beneficio che in Italia viene erogato per tutti coloro che si occupano dell’assistenza a persone che possono essere non autosufficienti o con diverse disabilità gravi.

Ovviamente, questo beneficio, viene erogato sotto forma di sostegno economico dando quindi un sopporto all’assistenza dei soggetti in condizioni di fragilità. Al fine di poter beneficiare di questo supporto, bisogna soddisfare specifici requisiti sia di reddito che di patrimonio.

Inoltre, il soggetto assistito deve essere affetto da una disabilità così grave al punto da dover richiedere una assistenza monitorata e continua. Ovviamente, quando si parla di erogazione di assegno economico esso varia in in base a diversi fattori.

Fra questi, chiaramente, l’ago della bilancia tende a spostarsi a seconda della gravità della disabilità, l’entità dell’assistenza fornita e anche il reddito del richiedente. Questa tipologia di assegno può essere erogata in diversi modi.

Come e dove presentare la domanda per l’APE sociale

C’è infatti una modalità mensile o altre tipologie che variano a seconda della normativa vigente. La procedura per poter avere l’APE sociale può essere richiesta solo se si effettua una presentazione di domanda ben precisa, e formulata correttamente, alle autorità competenti del proprio Comune di residenza.

Al fine di poter ricevere questo assegno periodicamente, la condizione di disabilità del soggetto assistito può essere soggetta, spesso, ad alcune verifiche nel tempo per poter assicurare che i benefici siano erogati in modo giusto e appropriato.

Il messaggio dell’INPS parla chiaro

Con un messaggio del 24 novembre, l’INPS, ha voluto pubblicare alcuni dettagli e chiarimenti proprio in merito non solo all’APE sociale ma anche alla pensione anticipata precoce. In questo messaggio, quindi, è riportato che tutti i lavoratori disoccupati che hanno terminato il rapporto di lavoro in maniera consensuale anche nel periodo dell’emergenza COVID possono comunque accedere alla pensione anticipata precoci e/o all’APE sociale.

Ovviamente, sempre in merito a questo messaggio dell’INPS, dovranno essere riesaminate tutte le domande di riconoscimento dalle strutture territoriali. La normativa parla chiaro al fine di garantire trasparenza e correttezza.