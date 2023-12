Lavoro, la settimana corta fa breccia anche in Italia: in queste aziende è già normalità | Scopri se puoi approfittarne

Sogni di lavorare meno giorni a settimana per uno stipendio non dimezzato? Scopri se la tua azienda a breve aderirà a questa novità.

Negli ultimi tempi si sta parlando incessantemente della possibilità che anche in Italia possa essere estesa a macchia di leopardo la settimana corta nel mondo lavorativo. Ritrovarsi a lavorare cinque giorni a settimana, o addirittura quattro, potrebbe essere vincente.

Ciò riguarda soprattutto tutte quelle categorie di persone che avendo poco tempo libero, possono poi dedicarlo alla famiglia e anche al relax che non guasta mai. I benefit che possono venir fuori da un lavoro dimezzato riguardano anche soprattutto la produttività, lo stare bene in un determinato ambiente e soprattutto evitare anche un consumo eccessivo di energia.

Questo potrebbe essere veramente molto importante se si pensa al fatto che sono diversi gli italiani che, negli ultimi anni, hanno sempre lamentato di avere poco tempo a disposizione per dedicare ore ai figli, allo sport e anche ad altre attività ricreative.

Il troppo lavoro, negli ultimi anni, ha portato anche a alcune situazioni complicate in alcune famiglie. Sono state diverse le coppie che si sono separate proprio perché le ore impiegate fuori casa hanno indotto le persone a scontrarsi su alcune dettagli che ne hanno fatto perdere le forze di andare avanti la relazione.

Ottimizzare il lavoro in pochi giorni

La settimana corta quindi potrebbe rivelarsi veramente molto utile per tutte quelle categorie di persone che non riescono mai a trovare il tempo. Lavorare quattro giorni, potrebbe essere anche molto propizio per quelle attività dove viene richiesto spesso di rendere in sei giorni settimanali e poi non si arriva a concludere quanto richiesto anche per mancanza di stimoli.

Sapendo quindi di poter avere la possibilità di produrre e di ottimizzare il proprio tempo per poi dedicarsi a quello che più piace, potrebbe indurre le persone a rendere maggiormente e quindi a dare ottimi profitti anche nell’ambiente in cui ci si trova a lavorare.

Luxottica aderisce alla settimana corta

Luxottica ha aderito alla settimana corta e quindi i dipendenti lavoreranno da lunedì al giovedì ma, ci sono anche delle cose a cui dovranno rinunciare. Infatti, al fine di poter lavorare solo quattro giorni a settimana, i cinque giorni di permesso retribuito saranno automaticamente cancellati.

Ma, se si pensa che ogni settimana si dovrà dedicare il proprio tempo solo per lavorare quattro giorni su sette, si può anche fare il sacrificio di perdere i cinque giorni a cui prima si aveva diritto. Che altre aziende possano prendere spunto? La risposta è affermativa.