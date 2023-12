Superbonus 2024, le nuove regole fanno ben sperare: si allarga la platea dei beneficiari | Scopri se ci sei anche tu

Questa volta si tratta di un trattamento economico davvero eccezionale. Controlla subito se rientri nella lista dei fortunati.

Negli ultimi anni, in Italia, si è parlato spesso dei vari bonus. Questo termine, non tutti sanno che deriva dal latino e vuol dire sconto. Tra i vari che possiamo menzionare degli ultimi anni di Governo sicuramente quello più famoso è legato alla natalità: Bonus Bebè.

Riguarda soprattutto le famiglie con figli nati o adottati. Si occupa soprattutto di fornire un’agevolazione economica erogata proprio dall’Inps al fine di sostenere le spese alla nascita o all’adozione di un figlio da parte di una famiglia.

Quando vi era al Governo Matteo Renzi, fu introdotto un programma di sostegno economico rivolto a famiglie con basso reddito. Il famoso Bonus Renzi era nato proprio come incremento delle detrazioni fiscali per lavoratori dipendenti.

Con il Movimento 5 Stelle al Governo, poi, è stato introdotto il Reddito di Cittadinanza come sostegno economico diretto alle famiglie in condizioni di povertà. Per favorire l’acquisto di mezzi di trasporto, a basso impatto ambientale, è stato poi pagato il Bonus Mobilità. Esso è nato proprio per fornire delle agevolazioni ed incentivi economici soprattutto per acquistare biciclette, monopattini elettrici e veicoli che non danneggiano l’atmosfera.

Bonus Cultura e Vacanza

Al fine di promuovere sempre di più una cultura variegata, appassionata e condivisa, è stato introdotto il Bonus Cultura dedicato ai giovani. Esso è nato proprio per dare un contributo economico e per dare l’opportunità di acquistare biglietti del cinema, ingressi ai musei, partecipazioni a concerti e anche servizi culturali.

Tra i più gettonati dei Bonus degli ultimi anni, sicuramente quello Vacanza è stato tra i più apprezzati. Infatti, sono molte le famiglie italiane che, proprio con questo sconto sono riuscite a viaggiare all’interno del nostro Paese con agevolazioni economiche. Purtroppo, durante la pandemia da COVID-19, è stato veramente difficile potersi dedicare a viaggi in famiglia anche in seguito alle molte restrizioni.

Modifiche al Superbonus

Ma, i Bonus non sono finiti. E’ giusto parlare anche del Superbonus che ora viene cambiato proprio dal Governo che punta sulle risorse del Pnrr. Adesso non si torna alla cessione del credito e quindi allo sconto in fattura ma si punta al sistema Esco.

I fondi messi a disposizione dovrebbero essere circa 1.038.000.000 di euro. Dal 2024, la percentuale dei benefici fiscali riconosciuti con il Superbonus scende al 70%. Tutte queste nuove norme prenderanno vita solamente a metà del prossimo anno.