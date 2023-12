Benzina ai minimi storici, con questi 6 piccoli trucchi raddoppi il risparmio e viaggi ovunque

Alcuni semplici trucchi per non impazzire inseguendo la schizofrenia dei prezzi della benzina: risparmio assicurato

Ad agosto sopra i 2 euro/litro, poi una lenta discesa: ma potrebbe sempre risalire. Ecco alcuni suggerimenti per non impazzire inseguendo l’andamento schizofrenico dei prezzi della benzina: praticamente il vademecum del viaggiatore felice.

Premesso il carburante ha prezzi diversi – tra regioni, province e rete stradale – alcune comuni condizioni possono aiutare in ogni circostanza. Quanto alle famose “pompe bianche”, per definizione più convenienti, il prezzo è comunque diverso da regione a regione: quindi in alcuni distributori il prezzo sarà inferiore a quello medio generale mentre, in altre, potrebbe essere decisamente superiore.

Quindi è sempre consigliabile tenere d’occhio il prezzo dichiarato: con il contestatissimo obbligo, imposto dal 1° agosto scorso, di pubblicare i prezzi medi regionali in ogni distributore – in autostrada si espone il prezzo medio nazionale – sarà possibile verificare se conviene o meno fermarsi a fare rifornimento in questa o quella pompa.

Viaggiando in autostrada, poi, si troveranno prezzi sempre maggiori rispetto ai distributori in città o sulle strade extraurbane quindi, laddove è possibile, è sempre preferibile evitare il rifornimento sulla rete autostradale: se la spia del serbatoio è fissa sul rosso, meglio rifornirsi al minimo ed uscire dall’autostrada per cercare un distributore dai prezzi più accessibili.

Usa il “self” e non lesinare sulla manutenzione

Abituarsi alla modalità “self” garantisce un deciso risparmio, rispetto al più comodo “servito”: questo è un lusso da riservare alle occasioni speciali. E per eliminare gli sgradevoli odori di gasolio o benzina, basta una salvietta inumidita per risolvere il problema.

Fare periodicamente una manutenzione all’auto è una enorme fonte di risparmio nel lungo periodo: se i sistemi di accensione, iniezione o alimentazione sono trascurati, i consumi di carburante possono aumentare fino al 20%. Controllare e sostituire quando è necessario il filtro dell’aria, sostituire l’olio e mantenere la pressione dei pneumatici come consigliato consente di viaggiare in sicurezza e consumare decisamente meno.

Come guidi fa la differenza

Il piede di piombo sull’acceleratore di sicuro non aiuta a risparmiare: in autostrada, viaggiare a 110 km orari (e non 130) può far risparmiare il 20% sui consumi. In città, accelerare per poi frenare bruscamente costa un patrimonio: una guida costante, senza spingere troppo sui giri del motore e rallentare dolcemente, decisamente aiuta a sprecare meno carburante.

L’ultima dritta riguarda le App e molte sono dei veri e propri navigatori. Le migliori? Fuelio e Prezzi Benzina. La prima è molto intuitiva e mostra, dalla home page, una mappa con i distributori più convenienti in zona: cliccando sulle icone relative, mostra i prezzi rilevati e la data di aggiornamento, oltre a suggerire il percorso per raggiungere la pompa. Prezzi Benzina è più affollata di banner pubblicitari ma dà informazioni complete ed attendibili, basta prenderci un po’ la mano.