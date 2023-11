Offerta di lavoro, 3500 euro al mese e volo incluso per uno dei lavori più ricercati al mondo: l’offerta è valida ancora per poco

C’è un’offerta nel mondo del lavoro che sta scatenando un’effervescenza senza precedenti tra gli infermieri italiani: sbrigati, però!

Stipendio fino a 3500 euro al mese, contratto a tempo indeterminato e quasi tutte le spese pagate. Troppo bello per essere vero, vero? Sbagliato! Questa opportunità esiste, ed è più vicina di quanto si possa immaginare.

La richiesta è rivolta agli infermieri italiani e non soltanto a coloro con anni di esperienza, ma anche gli studenti in cerca di prospettive solide per il futuro. Lo stipendio proposto è più che sufficiente per affrontare i costi della vita, ma non è solo questo che rende l’offerta attraente: il pacchetto prevede che gli assunti siano assistiti con affitto, bollette e persino supporto per imparare la lingua locale una volta arrivati.

Per gli studenti di scienze infermieristiche, questa è un’opportunità senza pari, perché a loro sarà assicurato il completamento del percorso di formazione che condurrà ad un contratto a tempo indeterminato una volta completati gli studi.

L’appello è rivolto anche ai professionisti più esperti che, peraltro, sono ambiti non solo qui, ma anche in altre destinazioni internazionali.

Gli infermieri italiani ricercatissimi all’estero, snobbati in patria

L’attenzione rivolta dagli altri paesi agli infermieri italiani è tale per cui sono in molti a scegliere le destinazioni fuori dai confini italiani, spesso con grandi sacrifici sotto il profilo affettivo ma che consente a questi professionisti di raggiungere un riconoscimento che il nostro Paese proprio non è in grado di offrire: sono ben 7000 gli infermieri che, negli ultimi tre anni, hanno deciso di lavorare all’estero.

Il risultato, però, è che la situazione in Italia sta diventando insostenibile per la mancanza di figure professionali ed è per questo che, il prossimo 5 dicembre, gli infermieri parteciperanno a uno sciopero, insieme ad alcuni sindacati medici, chiedendo nuovamente un miglioramento delle condizioni di lavoro e un adeguamento della retribuzione.

AAA Paese del Nord Europa cerca disperatamente infermieri italiani

Lo stipendio offerto varia da 2800 a 3500 euro al mese, a fronte di 37,5 ore lavorative settimanali e garantendo, così, ai professionisti “importati” una solida base economica per affrontare i costi della vita che, in Norvegia – il Paese che sta indicendo la ricerca – sono piuttosto alti. Il pacchetto, inoltre, prevede il pagamento delle spese per l’alloggio, le bollette ed il volo aereo. Nessuno si aspetta che conosciate il norvegese: basta una buona base della lingua inglese ed il resto verrà da sé. E i contratti proposti sono a tempo indeterminato, garantendo stabilità e prospettive a lungo termine.

La proposta è aperta anche agli studenti al terzo anno, così come a coloro che possano vantare master di specializzazione o esperienza nel campo della sanità. Le offerte sono numerosissime: il sindacato nazionale infermieri Nursing Up ne sta dando notizia in modo approfondito ma sarà sufficiente rivolgersi a qualunque agenzia di recruiting, tra cui spicca Global Working, per ottenere tutte le informazioni necessarie a candidarsi.