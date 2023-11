Lavoro senior, gli “over” hanno più possibilità dei giovani di trovare lavoro: la lista è infinita e il guadagno assicurato

Si parla tanto di disoccupazione giovanile, ma anche per i senior il problema è reale. Scopriamo quali carte possono giocarsi gli over 50.

Trovarsi senza lavoro se si ha più di cinquant’anni può essere un vero problema. Soprattutto se si è particolarmente qualificati. Sembra paradossale, ma gli strumenti pubblici che consentono un reinserimento nel mondo del lavoro per i senior sono tarati soprattutto per ex lavoratori non professionalizzati.

Fioccano infatti corsi di formazione e percorsi di avviamento al lavoro che si focalizzano sull’apprendimento di un mestiere (cuoco, parrucchiere, ecc.), ma per tutti coloro che un mestiere già ce l’hanno? Debbono per forza ricominciare da capo? A cinquant’anni o oltre?

Nonostante le difficoltà che costoro possono trovare, c’è in realtà un modo per rendersi particolarmente appetibili per aziende in cerca di personale, anche se non si è più tanto giovani. Anzi, proprio perché non si è giovani.

La platea di ex impiegati senior “di concetto”, come si diceva un tempo, in cerca di una nuova opportunità, è piuttosto vasta. Si parla, dati ISTAT alla mano, di circa 500 mila persone tra i 50 ed i 64 anni in cerca di occupazione, e addirittura di oltre quattro milioni e mezzo di inattivi.

Il riscatto degli over 50

Molti di questi senior sono usciti dal mondo del lavoro, ad esempio, a seguito delle violente ristrutturazioni che hanno impattato pesantemente sul settore bancario, finanziario ed assicurativo, indotto incluso. Professionisti che ancora possono dare tanto in termini di esperienza. Ed è proprio questo l’elemento da spendere per riqualificarsi al meglio.

Esperienza, stabilità e problem solving: tre caratteristiche preziosissime per le imprese, che sono molto spesso proprio le principali qualità delle donne e degli uomini agé. Avere in azienda una persona di esperienza può rivelarsi un grande vantaggio competitivo. Si possono ad esempio evitare errori che qualcuno, in precedenza, magari ha già commesso.

Trovare lavoro da senior

Oltre alla saggezza derivata dalla grande esperienza accumulata negli anni, i senior hanno anche un’altra grande qualità, molto importante per un imprenditore: la stabilità. Le persone mature sono infatti tendenzialmente molto responsabili, rispettose dei tempi e delle scadenze.

Un ultima caratteristica da non sottovalutare negli ultracinquantenni è la elevata capacità di risolvere problemi. Le situazioni, le sfide e gli errori già vissuti ed affrontati in precedenza sono un prezioso tesoro, grazie al quale è possibile far emergere le idee giuste per uscire al meglio dai momenti di crisi.

E’ su questi aspetti che possono far leva gli “over” per vincere la sfida dell’inoccupazione.