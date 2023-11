Bollette maggior tutela, l’obbligo del cambio non è per tutti: se rientri in questa lista non devi preoccuparti di nulla

Controlla attentamente se rientri in questa categoria. In tal caso puoi ritenerti veramente fortunato: grosse novità in arrivo.

Ci ritroviamo in un periodo storico in cui le bollette di luce, acqua e gas sono veramente alle stelle. Molti sono stati gli interventi da parte del Governo affinché si potesse raggiungere una sorta di riqualificazione delle tariffe che, nell’ultimo periodo, hanno messo al tappeto milioni di famiglie.

Da tempo, in seguito anche alle problematiche che riguardano il mondo intero, tantissimi italiani sono costretti a cambiare di continuo i diversi gestori al fine di trovare l’offerta migliore che nel tempo possa fornire maggiori garanzie economiche.

C’è da dire, infatti, che in prossimità delle festività natalizie dove le luci, i pranzi e le cene saranno sicuramente al centro dell’attenzione, sono richiesti anche diversi esborsi economici ed un grande dispendio di energia. Bisogna, quindi, correre ai ripari.

Al fine di non ritrovarsi con delle bollette salatissime, si stanno trovando delle soluzioni davvero congeniali. Ad esempio, in molti preferiscono addobbare casa con delle luci a risparmio energetico per non pesare troppo sul bilancio familiare.

Come ovviare ai costi salati

Allo stesso modo, per evitare di dover utilizzare tanto gas per cucinare piatti succulenti durante le festività natalizie, spesso, si preferiscono pietanze precotte che richiedono una cottura molto veloce e a low cost.

Le famiglie, quindi, si stanno organizzando al meglio per recuperare le fonti economiche ed affrontare in maniera attenta e meticolosa le prossime bollette. In casa, però, quando ci si ritrova al freddo e ci si sente costretti ad accendere termosifoni ed altri dispositivi, ci si mette al tavolo per capire come ovviare a questi ulteriori costi.

Sei un cliente vulnerabile? Allora dormi sereno

Se si ha freddo come si può risparmiare sul consumo? Negli ultimi tempi, vengono sempre più usate borsette d’acqua calda che possono sostituire tranquillamente stufe alogene ad alto consumo. In questo modo si cerca di evitare ulteriormente un forte sgravio sulle prossime emissioni di fatture.

Però, come ben sappiamo il sole 24 ore riporta che nel prossimo mese di gennaio del 2024 terminerà la fine della maggior tutela per i clienti domestici di gas. Ci sono però delle persone, i famosi clienti vulnerabili, che non devono operare nessuna scelta. Ma chi sono questi clienti? Tutti coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, che hanno delle disabilità o oltre 75 anni.