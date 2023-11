Truffa della banca, i correntisti hanno ricevuto un messaggio da brividi: per evitare il peggio hai una sola possibilità

Se hai ricevuto questo messaggio devi prestare massima attenzione. Rivolgiti alle autorità competenti per evitare il disastro.

Negli ultimi anni, purtroppo, sono sempre in aumento le truffe. Queste colpiscono le persone di tutte le età senza fare grosse distinzioni di formazione culturale. Spesso le persone vengono imbrogliate da truffatori che si fingono rappresentanti di istituti finanziari o di altre aziende al fine di recuperare soldi o informazioni dettagliate personali.

Quante volte abbiamo sentito di chiamate in cui si parla di un amico o un familiare coinvolto in un finto incidente al fine di chiedere un esborso economico alla famiglia. Purtroppo, sempre più frequente nell’ultimo periodo, ci sono soprattutto le richieste incessanti per il pagamento di debiti mai esistiti.

Come se non bastasse, sono in aumento diversi annunci davvero molto pericolosi. Frequentemente sentiamo parlare di slogan di cure miracolose o prodotti di salute che dovrebbero dare dei risultati immediati ed incredibili.

Gli stessi, poi, si rivelano essere molto dannosi per il corpo umano. Sono parecchie le persone alla ricerca di un lavoro e sempre di più, anche attraverso il web, vengono fuori delle offerte finte in cui richiedono alla persona di pagare delle commissioni o di acquistare attrezzature costose per poi sparire nel nulla.

Massima attenzione al web

Bisogna prestare sempre molto attenzione e avere la lucidità giusta soprattutto per capire chi ci sta parlando e anche di cosa. Non ci si deve mai sentire essere costretti a dire sì o no subito. Il vero segreto è prendersi del tempo per ragionare al fine di evitare il raggiro.

Purtroppo, però, in questi ultimi tempi, vi è un incremento assurdo di truffe pericolose e soprattutto immediate che possono recare danni irreversibili alla persona che ci casca con un semplice e innocuo click.

I titolari Widiba devono sapere come agire

Parliamo degli utenti del gruppo Monte dei Paschi di Siena, titolari del conto online Widiba, che sono spesso vittime del fenomeno di Phishing. Questi sono degli attacchi in cui arrivano degli SMS dove, con un link, si invita la persona a cliccare per scoprire chi avrebbe, chiaramente in modo fasullo, provato ad accedere al conto corrente.

Da lì scatta poi operazione hackeraggio del profilo della persona in cui si rischia di compromettere tutti i dati e i fondi sul conto corrente. Se si ricevono messaggi simili, la prima cosa da fare è cancellarlo nell’immediato dalla posta in arrivo.