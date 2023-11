Caro bollette, questi errori ti fanno perdere un sacco di soldi: sei ancora in tempo per rimediare e annullare i rincari

Seguire questi consigli non solo ridurrà le bollette ma renderà anche l’inverno più confortevole e il tuo portafoglio più felice.

L’inverno è alle porte, e con esso, il timore del caro-bollette che, inevitabilmente, schizzeranno alle stelle. C’è speranza, però. Scopriamo come contrastare questi rincari, sfatando miti e adottando strategie intelligenti che non solo tagliano le spese, ma rendono anche più accoglienti le nostre dimore nei mesi freddi.

Quando le temperature crollano, il riscaldamento diventa essenziale, ma ogni grado in più incide sulle spese e la dispersione di calore è il nemico da battere: porte e finestre poco sigillate e spifferi sono i primi colpevoli per un aumento inaspettato delle bollette.

Investire nell’isolamento termico può essere il nostro scudo contro i rincari e non parliamo necessariamente di ristrutturazione o di “cappotti” : ci sono soluzioni adottabili anche da chi non può affrontare degli interventi radicali che non solo rendono la casa più accogliente ma la mantengono calda senza dover tenere il riscaldamento sempre acceso.

Un’altra azione che non può che portare vantaggi è quella di accendere il riscaldamento quando davvero serve: inutile riscaldare la casa se noi non siamo in casa o se stiamo tenendo le finestre aperte perché siamo impegnate in un vortice di pulizie straordinarie.

Manutenzione preventiva, il segreto di un impianto efficiente

Una corretta manutenzione dell’impianto di riscaldamento prima dell’inizio dell’autunno e dell’inverno è vitale. Un impianto in buone condizioni non solo funziona meglio ma fa anche risparmiare molto denaro.

Affrontare questi problemi in modo strategico può fare la differenza. Quindi ecco alcuni consigli pratici per ridurre drasticamente le bollette.

I consigli per non farsi dissanguare dalle bollette

Sigillare gli spifferi e le fessure per evitare dispersioni inutili di calore: armatevi di strisce e paraspifferi, soprattutto se gli infissi sono un po’ datati e poi applicate delle pellicole isolanti sulle finestre per mantenere il calore all’interno. Quello che, però, è il must per risparmiare, senza rinunciare al tepore del calorifero, è investire in un termostato programmabile – magari da remoto, con lo smartphone – per regolare con precisione la temperatura ed attivare la caldaia solo quando serve.

Tappeti per terra e tende termiche aiutano a mantenere il calore riducendo le dispersioni: le tende, poi, assorbono bene anche i rumori, garantendo un discreto isolamento acustico e, in estate, mantengono più fresco l’ambiente. In ultimo, provate ad applicare della carta stagnola sul muro dietro ai termosifoni, così da riflettere il calore nelle stanze e vedrete che il vostro portafoglio smetterà di piangere.