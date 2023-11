Canone RAI, dimentica lo sconto in bolletta: se hai queste caratteristiche puoi avere tutto gratis | Basta una firma

Un’opportunità unica: continua a leggere per scoprire come una firma può azzerare il Canone RAI per il 2024 e il 2025

Il Canone RAI, uno degli oneri più discussi in Italia, è destinato a subire un’importante rivoluzione nel 2024 e nel 2025. Se, come è auspicabile, l’iter parlamentare per l’approvazione della legge di Bilancio non lo emenderà, ci sarà un taglio significativo e questo balzello passerà dagli attuali 90 a 70 euro annui.

Oltre alla riduzione di 20 euro sul Canone Rai, è possibile anche che vengano rivisti i prelievi, modificando il numero delle rate su cui viene spalmata la tassa che, allo stato attuale, è distribuita in 10 mesi, da gennaio ad ottobre, per l’importo di 9 euro mensili.

Ma c’è di più: a partire dal 1°gennaio, se la Manovra sarà ratificata senza variazini, sarà possibile evitare del tutto questo onere. Come? Basterà una firma.

La firma in questione non implicherà un cambio nella prassi di addebito sulla bolletta dell’energia elettrica, ma rappresenterà un’opportunità di risparmio senza precedenti per le famiglie italiane.

Chi può ottenere l’esonero

Chi può ottenere l’esonero o l’esezione? La buona notizia è che non cambierà nulla rispetto al passato: chi godeva di esenzioni potrà continuare a farlo anche in questo nuovo contesto. Over 75 con reddito basso (Isee fino a 8.000 euro), diplomatici, militari stranieri e chi non possiede apparecchi radiotelevisivi sono esonerati, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate.

Attenzione, però: presentare la domanda per ottenere l’esonero dal pagamento del canone nel 2024 rimane comunque un procedimento essenziale: anche se non possedeste un apparecchio tv, se non inoltrerete la domanda sarete comunque tenuti a pagare il Canone Rai.

La domanda va presentata sempre, anche se non possedete un apparecchio tv

Tutto chiaro? L’esonero, se rientrate in una di queste categorie, è a portata di mano e con una sola firma potreste veder azzerato il Canone RAI per tutto il 2024 e il 2025, purché l’istanza sia presentata tassativamente entro il 31 gennaio 2024, corredata di un’autocertificazione – il modello si può scaricare direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate oppure si può ritirare in una delle sedi territoriali – per comunicare i propri dati identificativi e reddituali e sarà possibile evitare di pagare per tutto l’anno.

Se invece formulerete la vostra domanda da febbraio in poi, l’esenzione si applicherà solo al secondo semestre. Basterà quindi una semplice autocertificazione inviata via PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno per garantirsi l’esonero dal pagamento del Canone Rai.