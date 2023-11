Truffa del treno, ora Trenitalia è l’unico colpevole: se acquisti un biglietto finisci per rimanere senza un soldo | Presta attenzione a questi dettagli

Sei stufo di ritrovarti nei guai per acquisti sbagliati? Segui queste indicazioni per comprare il biglietto in massima sicurezza.

Trenitalia è nata nel 2000 quando l’azienda di trasporto ferroviario statale italiana, Ferrovie dello Stato, fu spartita in diverse società. Quindi, se vogliamo individuare quella che è la data ufficiale della nascita di questa grande compagnia ferroviaria, dobbiamo confermare il 1 luglio del 2000.

Essa offre davvero tantissime soluzioni e servizi ferroviari come treni regionali, ad alta velocità e servizi internazionali. Sono sempre di più le persone che per motivi di comodità e praticità prendono, spesso e volentieri, dei treni per spostarsi anche in piccole tratte.

In città dove è difficile parcheggiare e bisogna spostarsi per raggiungere luoghi di lavoro, scuole o università, si preferisce prendere questo mezzo di trasporto che consente in breve tempo di raggiungere la meta desiderata senza grossi grattacapi.

Al fine di promuovere anche l’utilizzo del treno, negli ultimi anni, sono stati anche proposti dei pacchetti di abbonamento mensile ed annuale, riservando un occhio di riguardo a studenti e lavoratori.

I servizi offerti da Trenitalia

Spesso, però, le persone sono solite acquistare i biglietti ancor prima di scendere da casa e quindi, servendosi dei servizi online, che mette proprio a disposizione Trenitalia. Acquistare è davvero molto semplice.

Basta essere dotati di una carta di credito o prepagata al fine di poter effettuare l’acquisto, in massima sicurezza, per poi ricevere il biglietto direttamente sul proprio smartphone. Solitamente, la ricevuta, arriva sull’indirizzo mail fornito prima dell’acquisto.

Diffidate dalle fonti sconosciute

Le innovazioni tecnologiche delle ultime generazioni, quindi, non hanno fatto altro che agevolare sempre di più questo sistema e fare in modo che si snellissero le file agli sportelli o negli appositi punti vendita adiacenti alle stazioni. Quando si acquista un biglietto del treno, però, bisogna prestare molta attenzione soprattutto se il tutto viene effettuato attraverso canali online. Le persone che spesso cadono in errori di questo genere, sono quelle meno avvezze al mondo di internet.

Infatti, le truffe sono sempre dietro l’angolo perché ci sono siti che, sotto mentite spoglie, agiscono da fake e svuotano letteralmente la carta di credito con cui si sta effettuando l’acquisto. Al fine di evitare il peggio, bisogna utilizzare sempre fonti affidabili o, ancora meglio, acquistare solo ed esclusivamente sul sito ufficiale di Trenitalia. Tutto ciò serve ad evitare di cliccare su indirizzi sconosciuti che possono indurre a ritrovarsi in conseguenze tutt’altro che felici.