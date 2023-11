Risparmiare in 3 mosse, con questi trucchi il conto in banca si riempirà in pochissimo tempo: dì addio alle preoccupazioni e vivi sereno

Risparmio senza affanni per affrontare tempi più duri: gestione oculata e obiettivi chiari aiutano a trovare un equilibrio finanziario.

In una stagione di spese pesanti e continue, come l’avvicinarsi dell’inverno e il Natale – periodo allegro e festaiolo ma parecchio dispendioso – è essenziale razionalizzare le spese in modo oculato.

Gestire il riscaldamento richiede attenzione per non impattare il bilancio e ottimizzare i consumi con soluzioni efficienti può ridurre i costi a lungo termine.

Questo non significa necessariamente rinunciare al comfort: ad esempio, aver investito in soluzioni energetiche efficienti, come l’isolamento termico, può garantire risparmi importanti.

Anche pianificare i regali natalizi in anticipo (si spende decisamente di meno se si acquista per tempo) aiuta a mantenere il controllo delle spese.

Natale, i regali creativi sono meno costosi

Così come concentrarsi su regali più creativi e puntare su esperienze condivise spesso aggiunge valore senza gravare sul budget.

Il primo suggerimento degli esperti è quello di tenere traccia delle spese: basta un quaderno dove scrivere le entrate e le uscite mensili, così da mantenere il controllo sui consumi e capire dove esiste lo spazio per un risparmio. Ci sono momenti in cui si spende di più e altri in cui è possibile accantonare qualcosa, proprio per far fronte ai momenti più difficili, a spese impreviste o per un obiettivo che ci siamo prefissi.

Obiettivi di risparmio chiari, la chiave per risparmiare con serenità

Il secondo segreto per far quadrare il bilancio è quello di tagliare le spese, soprattutto quelle superflue, come ridurre le uscite con gli amici o la colazione al bar. Anche sfoltire gli abbonamenti alle pay tv, a lungo andare, aiuta a mettere da parte una discreta sommetta senza grandi sacrifici. Infine, limitare l’uso dell’auto all’indispensabile aiuta notevolmente il bilancio familiare, risparmiando sui costi del carburante e delle spese di manutenzione: andare in bici o a piedi e usare i mezzi pubblici, quando è possibile, aiuta il portafoglio, l’ambiente e anche il fisico.

Definire obiettivi di risparmio è il terzo segreto di una gestione finanziaria serena: che sia per metter su famiglia, per comprare casa o andare in vacanza, darsi un obiettivo aiuta a concentrarsi sulle manovre di risparmio. L’importante è darsi il tempo necessario per evitare privazioni eccessive che, a lungo andare, potrebbero frustrarvi al punto da farvi rischiare un colpo di testa, per reazione, che potrebbe farvi sperperare il frutto dei vostri risparmi in un batter d’occhio.