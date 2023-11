Lavoro, il 2024 è carico di opportunità: i disoccupati ora hanno una speranza | Le professioni più richieste puoi conoscerle già da ora

Il futuro è già domani. Scopriamo assieme le professioni innovative più ricercate a partire già dall’anno prossimo.

Il mondo del lavoro, negli ultimi trent’anni, ha subito un cambiamento radicale. A partire dal noto “pacchetto Treu“, passando per la Legge Biagi ed arrivando al recente Jobs Act, il nostro paese ha progressivamente detto addio al granitico “posto fisso” del passato, dispiegando innanzi a noi un orizzonte sempre più fatto di precariato, flessibilità, incertezze e bassi salari.

Ma a parte lavorare nel pubblico, unica isola felice che ancora regge alla radicale trasformazione del mercato lavorativo, quali sono le professioni che, già da domani, possono consentire soddisfazioni economiche e garanzia di occupazione?

Per avere un percorso di sicuro successo nel lavoro, a quanto sostengono gli esperti, sembra sia necessario puntare su alcuni specifici settori, caratterizzati tutti quanti dal tenere assieme la necessità dell’innovazione con l’esigenza della sostenibilità. Vediamo allora quali sono i mestieri su cui scommettere già nei prossimi mesi.

Innanzitutto, se c’è una cosa attorno alla quale sicuramente una enorme fetta dell’economia mondiale gira, è l‘immensa raccolta di dati. E proprio sui dati, sul loro utilizzo e la loro protezione, si focalizzano alcune professioni già oggi molto richieste.

Data, cyber e blockchain

Il Data Analyst, ovvero colui che si occupa di analizzare i dati per estrarne informazioni di valore, è la prima professione da prendere seriamente in considerazione. Al suo fianco, saranno sempre più necessari esperti in grado di proteggere il valore che tali informazioni rappresentano.

E’ in tale ambito che troviamo altri mestieri di sicuro appeal nel prossimo futuro: gli esperti in sicurezza informatica, o cybersecurity e gli specialisti della innovativa tecnologia blockchain, un sistema sicuro ed efficace per gestire, aggiornare e trasmettere i dati stessi.

Intelligenza artificiale ed innovazione

Connesso al tema dei dati è l’ampio settore dell’intelligenza artificiale. L’AI è oggi nelle sue fasi iniziali, ma lo sviluppo sempre più veloce delle capacità di calcolo e di apprendimento degli algoritmi necessiterà di figure professionali in grado di gestire ed migliorare la loro fruizione. Stiamo parlando di ingegneri elettronici specializzati in “machine learning“, ossia di professionisti in grado di “addestrare” le macchine ad apprendere dai dati e a migliorare costantemente grazie alle proprie esperienze.

In sintesi, va da sé che il tema generale attorno a cui ruotano le professioni del prossimo futuro è l’innovazione. E proprio il manager dell’innovazione è un ultima figura professionale che citiamo, sempre più ricercata dalle aziende: si tratta di colui che è in grado di rendere capace l’impresa tradizionale a gestire tutti i cambiamenti, radicali ma necessari, per affrontare le nuove sfide del futuro.