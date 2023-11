Social Network, tra i nomi dei più ricchi di Instagram spunta una sorpresa inaspettata: il suo guadagno ti farà girare la testa

Guadagnare con i social network ormai non è più un mistero. Ecco una delle persone più ricche che spopola ogni giorno su Instagram.

I social network, negli ultimi anni, hanno rappresentato sempre di più una di svago per le persone di tutto il mondo. Come ben sappiamo, essi sono nati non solo per poter creare una sorta di rubrica personale, un diario non più segreto, con cui condividere foto, pensieri e post con gli amici che si preferiscono avere all’interno della propria cerchia ristretta.

Infatti, per garantire la privacy e soprattutto un controllo più metto, social network come Facebook e Instagram danno l’opportunità agli utenti di poter rendere sempre più controllato e privato il proprio account.

Anche se si pubblicano delle Instagram Stories che non si vogliono far vedere a determinate persone, le si possono nascondere oppure si può creare una cerchia ristretta di persone a cui mostrare quei precisi contenuti.

Ormai, quindi, il mondo social è uno dei pianeti paralleli su cui spesso trasliamo la nostra persona per condividere pensieri e notizie con il resto del mondo che ci circonda. Proprio in merito alle notizie, spesso queste piattaforme diventano anche utili per apprendere notizie in tempo reale.

Le fake news sempre in agguato

In questo caso, però, bisogna sempre prestare grandissima attenzione a quelle che sono ormai le fake news che un giorno venivano chiamate come bufale. Spesso, persone con poco tatto, pubblicano notizie inerenti a presunte morti di personaggi del mondo dello spettacolo solo per attirare like e far circolare quella notizia sul web.

Quindi, va predicata grande attenzione a quelli che possono essere anche i rischi della navigazione soprattutto per tutte quelle persone che non hanno grandissima abilità nella gestione dei mezzi web.

Khaby Lame al primo posto

C’è da dire, che, negli ultimi anni, sono tante le persone che proprio sui social network stanno guadagnano veramente tanto. Basti pensare che HopperHQ che è una piattaforma di analisi e monitoraggio dei social media ha stilato la classifica delle 5 persone più pagate su Instagram in Italia. Al quinto posto vi è l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia De Lellis, con un guadagno per post di circa 16.000 €. Al quarto posto troviamo l’influencer Mariano Di Vaio che si ritroverebbe a guadagnare 20.000 €.

Medaglia di bronzo per l’imprenditore Gianluca Vacchi che, per ogni contenuto pubblicato, si ritroverebbe nelle casse ben 69.000 €. Al secondo posto, Chiara Ferragni con un guadagno che si avvicina alle tre cifre attestandosi ai 95.000 €. Medaglia d’oro per il giudice amatissimo di Italia’s Got Talent, Khaby Lame con un bottino di oltre 300.000 €.