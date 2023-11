Rivoluzione nei pagamenti: ora per le transazioni basterà un attimo | Il costo del servizio ti lascerà a bocca aperta

Se sei stufo di fare immense file per transazioni veloci è in atto il cambiamento. Scopri tutte le ultime novità introdotte.

Da sempre, in tutto il mondo, le banche rappresentano il luogo per eccellenza per poter condurre delle transazioni in maniera sicura e meticolosa servendosi dei servizi plurimi offerti agli utenti. Spesso, le persone si recano non solo per fini pensionistici ma anche per accendere un mutuo, per richiedere un prestito e per tante altre mansioni.

Negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia da COVID-19, sono tante le banche che si ritrovano a promuovere ulteriori servizi nati proprio per sopperire, a volte, a quella mancanza di iniziative che hanno condotto gli utenti ad un disinteresse generale.

Secondo alcuni sondaggi che sono trapelati in questi anni sul web, risulterebbe proprio che gli utenti lamenterebbero spesso il fatto che a volte per compiere transazioni veloci si ritrovano a dover fare delle file eccessive.

Ciò accadrebbe soprattutto negli orari di punta, verso le 12 o alle 10 del mattino. Per tale motivo, le persone, in piena estate o anche in inverno, sono costrette ad aspettare il proprio turno onde evitare di tornare il giorno successivo, con le stesse problematiche.

I tanti servizi home banking

Ormai, con i tantissimi servizi home banking, si possono effettuare tantissime operazione anche tramite la propria applicazione sullo smartphone. In questo modo, si può evitare di recarsi fisicamente in banca e quindi evitare file eccessive.

In questo modo, ci si può ritrovare in pochissimi istanti a risolvere quanto richiesto. Non sempre, però, le persone sono formate al punto da poter accedere a servizi così meticolosi e non sempre semplici. Pertanto, preferiscono avere l’aiuto del personale preparato e competente allo sportello.

Il bonifico istantaneo: l’Unione Europea dice sì

La vera novità che l’Unione Europea si accinge a tirare fuori dal cilindro è proprio quella dei bonifici istantanei, spesso compresi nei conti correnti e quindi gratuiti. Ciò, è stato accolto dalla Commissione Europea in seguito all’accordo raggiunto tra il Consiglio e il Parlamento Europeo.

Questi bonifici immediati, chiaramente, rappresentano un grande salto di qualità nei servizi finanziari e questo sarà utile soprattutto per coloro che si ritrovano, spesse volte, a dovere effettuare dei pagamenti immediati, con gli stessi costi di quelli ordinari. Questa rivoluzione, quindi, si sta diffondendo velocemente. L’obiettivo principale della Banca Centrale Europea è quello di arginare ormai la presenza massiccia delle cripto valute in tutta l’Europa.