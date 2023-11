Risparmio alla svedese, con le dritte dei Paesi del Nord non saprai più dove mettere i soldi | In 8 mosse rivoluzioni la tua vita finanziaria per sempre

La Svezia rivoluziona l’economia mondiale. Se segui attentamente questi consigli dirai addio per sempre a debiti e prestiti.

La Svezia è un Paese del nord situato nella Scandinavia settentrionale. Dal punto di vista economico, ha un economia avanzata e diversificata, caratterizzata da una combinazione di mercato aperto, benessere sociale e politiche di libero mercato.

E’ nota per il suo robusto sistema di benessere nella popolazione. Il Paese offre servizi sociali estesi, compresi l’assistenza sanitaria pubblica, l’istruzione gratuita e una rete di sicurezza sociale che include sussidi di disoccupazione e pensioni.

Ha un’economia con una significativa presenza del settore pubblico ma sono vive, sul territorio, anche molte aziende di proprietà privata. Alcuni settori sono gestiti dal Governo o vi è una partecipazione statale intensa.

I settori chiave dell’economia svedese includono la tecnologia dell’informazione, l’ingegneria, la manifattura, l’energia e servizi finanziari. Grandi aziende svedesi operano in tutto il mondo, nei settori dell’automobile, e le telecomunicazioni e dell’elettronica.

Le esportazioni svedesi

E’ un Paese orientato all’export, e le sue esportazioni giocano un ruolo fondamentale nell’economia. Le aziende svedesi sono attive sui mercati internazionali e, prodotti come veicoli, macchinari industriali, prodotti forestali e prodotti tecnologici sono tra le principali esportazioni.

La Svezia ha un sistema fiscale progressivo che tassa le persone e le imprese in modo proporzionale al reddito. Le imposte sono utilizzate per finanziare servizi pubblici e il sistema di benessere sociale. Prima della pandemia da COVID-19, il tasso di disoccupazione in Svezia era relativamente basso rispetto a molti altri Paesi europei. Infine, è conosciuta per il suo impegno nell’innovazione nella ricerca. La Svezia investe costantemente in istituzioni accademiche e ricerca scientifica, contribuendo alla sua posizione di leader in vari settori tecnologici.

Trucchi fondamentali per l’economia familiare

Al fine di poter risparmiare seguendo il metodo svedese, ci sono otto trucchi che tutti devono conoscere per evitare di trovarsi sommersi dai debiti. Il primo, sarebbe quello di preferire fare sport all’aperto, dato che in Italia abbiamo tanti parchi, anziché chiuderci in palestre o luoghi al chiuso. Gli svedesi ci insegnano che sarebbe meglio fare gli acquisti a stagioni invertite e quindi, in inverno acquistare per l’estate e viceversa. Le banche, in maniera del tutto naturale ed esplicita, invogliano i clienti a non indebitarsi con i vari prestiti.

Anche il fattore dell’educazione dei figli è molto diversa e infatti gli svedesi insegnano sin da piccoli ai propri figli come organizzare le spese per evitare di trovarsi in difficoltà da adulti. Una delle materie insegnate a scuola è proprio economia domestica. Anche il consumo di energia elettrica è veramente opposto rispetto al nostro Paese. A differenza dell’Italia, in Svezia utilizzano molto spesso lampadine a basso consumo o candele. Infine, va detto che per evitare spese pazze e incontrollate, gli svedesi all’inizio del mese fanno una lista in cui includono tutto ciò che dovranno affrontare cercando di limitare le spese superflue. In conclusione, così facendo, evitano di indebitarsi inutilmente.