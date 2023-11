Prepagata under 18, arriva la Postepay Green che aiuta i giovani a gestire i propri soldi | Questa alternativa la ottieni in 5 minuti

Se pensi che tuo figlio possa sperperare i soldi, con questo metodo sarai più tranquillo. Addio spese pazze ed incontrollate.

La Postepay è una carta di pagamento prepagata introdotta dalle poste italiane nel 2003. E’ stata concepita per offrire un metodo di pagamento sicuro e conveniente, particolarmente utile per coloro che non possiedono un conto bancario o preferiscono una soluzione prepagata.

Essa è stata lanciata nel contesto di una crescente domanda di soluzioni finanziarie flessibili e accessibili. Inizialmente, era orientata principalmente verso i giovani, fornendo loro un mezzo di pagamento pratico per effettuare transizioni online, prelevare contanti da sportelli ATM e fare acquisti in modo sicuro.

La Postepay, oltre ad essere prepagata può essere anche associata al circuito Visa o MasterCard, rendendola accettata in tutto il mondo. Può essere chiaramente ricaricata facilmente presso gli uffici postali o online.

Oltre ad essere spesso utilizzata per gli acquisti online, la si può spendere anche per pagare nei negozi fisici e compiere altre transizioni come quello di addebitarvi l’acquisto o la rata di promozioni telefoniche.

La Postepay non solo per i giovani

Ormai, non sono solo più i giovani ad usufruire di questo servizio. Infatti, come ben sappiamo, anche le persone più avanti con gli anni, utilizzano sempre di più questo metodo di pagamento anche per una maggiore tracciabilità e soprattutto per non avere l’incombenza di avere diversi contanti con sé.

Spesso infatti, per poter pagare se si ha uno smartphone di ultima generazione, lo si può utilizzare anche attraverso le applicazioni adeguate sul proprio telefono, per poter pagare in maniera maniera pratica e veloce. Proprio dalle applicazioni collegate, c’è la possibilità di controllare il saldo, i movimenti e tutte le varie transizioni effettuate senza doversi recare per forza in un ufficio postale oppure ad uno sportello ATM.

La Postepay Green sempre più richiesta

Negli ultimi tempi oltre alla Postepay tradizionale, è nata per soddisfare le esigenze dei giovani under 18 anche la Postepay Green che è dedicata a ragazzi dai 10 a 17 anni ed è chiamata così anche perché prodotta con un materiale biodegradabile al fine di portare avanti il concetto di sostenibilità.

Con questa carta si può aderire anche a ScontiPoste al fine di ottenere fino al 20% di cashback sugli acquisti, così come riportato sul sito di poste.it. Molti, quindi, sono i genitori che preferiscono utilizzare questo metodo al fine di controllare le spese dei propri figli.