Disoccupazione, la soluzione al problema italiano è vicina: nel 2027 questo settore cercherà ben 80mila lavoratori | Meglio prepararsi al colloquio

Stufo di non trovare un lavoro adeguato? Tranquillo, dal 2027 la tua vita si trasformerà e troverai l’occupazione dei tuoi sogni.

Fino al 2019, l’Italia ha sperimentato un miglioramento relativo nella situazione della disoccupazione, con il tasso che ha raggiunto minimi storici. In quell’anno, esso si è attestato intorno al 9% nel nostro Paese, il livello più basso dal 2011.

Questo miglioramento è stato attribuito a diversi fattori, tra cui una modesta crescita economica e misure di riforma del mercato del lavoro. Nel 2014, l’Italia ha introdotto riforme significative del mercato del lavoro, noto come il Jobs Act.

Queste riforme avevano l’obiettivo di renderlo più flessibile e adattabile, facilitando le assunzioni e riducendo le rigidità contrattuali. Tra il 2015 e il 2019, il nostro Paese ha sperimentato una crescita economica moderata contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro.

La ripresa ha avuto un impatto significativo e positivo sull’occupazione in diversi settori. Il Governo italiano ha introdotto incentivi per le imprese per favorire le assunzioni, in particolare per i giovani e per le donne.

La disoccupazione in aumento dopo il COVID-19

Questi incentivi includevano agevolazioni fiscali e contributi previdenziali ridotti proprio per le nuove assunzioni. Alcuni programmi governativi, i dati alla formazione e la riqualificazione professionale, hanno cercato di migliorare l’adeguamento delle competenze dei lavoratori alle esigenze del mercato dei lavoro, riducendo così il divario tra domanda e offerta.

Tuttavia, è importante notare che il contesto economico e dinamico può essere influenzato dai eventi imprevisti. La pandemia da COVID-19, iniziata nel 2020, ha avuto un impatto significativo sull’economia mondiale, compresa quella italiana.

Il Made in Italy la vera risorsa occupazionale

I settori chiave come il turismo e l’ospitalità hanno subito subito notevoli contraccolpi, portando ad un aumento della disoccupazione e rovesciando parzialmente i progressi fatti negli anni precedenti. Secondo quanto riportato da il giorno è stato introdotto un nuovo progetto di orientamento rivolto ai ragazzi di scuola media in sei regioni italiane, tra cui la Lombardia.

Questo progetto, curato meticolosamente da holding moda, grazie anche alla collaborazione attenta e attiva con l’ente formatore certificato la fabbrica, prevede un percorso e poi un concorso che coinvolgerà direttamente gli studenti al fine di realizzare un podcast proprio incentrato sul tema moda Made in Italy. Stando a quanto riportato dalle ultime stime Excelsior, tra il 2023 e il 2027, il settore in questione, nei prossimi anni, avrà bisogno di circa 80.000 lavoratori. Quindi, questo progetto nasce per formare al meglio e stimolare gli interessi delle nuove generazioni.