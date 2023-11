Lavoro rivelazione dell’anno, l’event planner guadagna almeno 1800 euro al mese: per questa carriera non serve nemmeno una laurea

Event planner, scopri la professione del momento: segui questa guida e buttati nel lavoro che ti cambia la vita.

Siete il tipo di persona che ama pianificare, ha un’innata capacità di relazionarsi con gli altri e ha una spiccata organizzazione? Allora potreste essere destinati ad una carriera sfolgorante che, come requisito primario, richiede solo che siate voi stessi.

In altre parole, vi stiamo suggerendo di diventare un event planner.

Chi è l’event planner o, se preferite, l’organizzatore di eventi ? È colui che trasforma la propria vita sociale in una professione remunerativa. Se siete sempre stati il punto di riferimento per organizzare momenti indimenticabili per gli amici o avete una naturale inclinazione a essere al centro dell’attenzione durante gli eventi sociali – non ve ne perdete uno e, se non vi invitano, siete maestri nell’arte dell’imbucarvi – potreste avere le qualità giuste per diventare un organizzatore di eventi di successo.

Per chi intraprende questo percorso, la prima tappa è l’autoanalisi: sentirsi a proprio agio con le persone, essere determinati e possedere capacità organizzative eccezionali sono qualità fondamentali. Guardarsi allo specchio con sincerità e chiedersi se si possiedono queste caratteristiche è il primo passo per chiunque desideri intraprendere questa affascinante carriera.

Esperienze di alto livello e rete di contatti

Il secondo passo è l’apprendimento. Seguire un corso, sia esso presso un’accademia o online, fornisce basi solide e aiuta a evitare gli errori iniziali. Ma lo studio da solo non basta: bisogna mettersi alla prova organizzando eventi per amici o familiari, così da acquisire una prima esperienza pratica.

Dopo aver immagazzinato tutta la teoria e fatti i dovuti esperimenti, è il momento di alzare l’asticella. Esperienze in contesti prestigiosi, come case di moda o hotel, offrono opportunità di crescita e la possibilità di costruire una rete di contatti, fondamentale per il successo futuro. Già perché un buona lista di nominativi cui attingere è la vera “cassetta degli attrezzi” dell’organizzatore di eventi, contribuendo alla fidelizzazione del cliente. Non serve una laurea per sfondare in questo campo, ma farsi le ossa nel giusto contesto, assolutamente sì: la vostra università è quella dove fate esperienza.

Team Building, approccio innovativo e non smettere di aggiornarsi

Essere un organizzatore di eventi significa essere un “team player”. Creare una squadra di professionisti fidati, infatti, è essenziale. Amici, ex colleghi o persone con competenze complementari possono formare il vostro “dream team” e, con il vostro gruppo di lavoro pronto, è il momento di lanciare il vostro business. Dall’identità del marchio al sito web: ogni dettaglio conta.

Infine, l’organizzatore di eventi di successo non smette mai di imparare: l’approccio innovativo, la curiosità e la capacità di anticipare le tendenze sono le chiavi per restare al passo in un settore in continua evoluzione. Insomma, oltre alla vocazione ed alla capacità organizzativa, quella dell’event planner è una professione che combina passione, esperienza pratica, una solida rete di contatti e un approccio innovativo e del tutto “vostro”.