Pannello solare, sfrutta al massimo il suo potenziale anche in inverno: in questo modo puoi avere acqua calda ed energia tutto l’anno

Non tutti conoscono queste piccole accortezze. Se le segui attentamente il costo delle bollette calerà vertiginosamente.

I pannelli solari, anche noti come moduli fotovoltaici, sono dispositivi che convertono, in maniera corretta, la luce solare in energia elettrica. Sono una forma di tecnologia solare fotovoltaica e giocano un ruolo fondamentale nella produzione di energia rinnovabile.

Essi sono composti da celle fotovoltaiche, solitamente realizzate in silicio. Queste assorbono la luce solare e generano corrente continua in risposta all’effetto fotovoltaico. Esistono diversi tipi di pannelli solari tra cui i pannelli monocristallini, policristallini e amorfi.

Ognuno ha caratteristiche uniche in termini di efficienza, costo e aspetto fisico. L’efficienza energetica di questi pannelli è migliorata nel corso degli anni grazie agli avanzamenti tecnologici. Quelli più recenti possono convertire una percentuale significativa più alta della luce solare in energia elettrica.

Essi possono essere installati su tettoie, tetti di edifici, terreni o strutture appositamente progettate. L’orientamento e l’angolazione corretti sono cruciali per massimizzare l’assorbimento di luce solare e quindi il loro riutilizzo corretto.

Come pulire correttamente i pannelli solari

I pannelli solari sono utilizzati per generare energia elettrica sia su scala residenziale che commerciale. Possono alimentare elettricità per abitazioni, aziende, impianti agricoli e possono essere integrati in sistemi di alimentazione di veicoli elettrici.

L’utilizzo di essi contribuisce alla sostenibilità ambientale riducendo la dipendenza da fonti di energia non rinnovabili e limitando le emissioni di gas a effetto serra associate alla produzione di elettricità. I pannelli richiedono poco mantenimento, ma comunque attento e meticoloso. La pulizia periodica per rimuovere polvere o detriti e l’ispezione regolare dell’impianto elettrico sono solitamente sufficienti per garantirne il corretto funzionamento.

Come gestire al meglio l’energia anche in inverno

Per superare la variabilità della produzione solare, molte installazioni utilizzano sistemi di storage dell’energia, come batterie, per immagazzinare elettricità prodotta durante i periodi di alta esposizione solare per l’uso durante i periodi meno luminosi, come ad esempio l’autunno e l’inverno.

Se volete garantire quindi acqua calda sanitaria durante tutto l’anno anche quando non c’è il sole, bisognerà abbinare il solare termico ad un efficiente generatore di calore supplementare. Al fine di ottenere il massimo risparmio energetico sarebbe ideale avere una pompa di calore abbinata al fotovoltaico. In questo modo l’energia sarà sempre più rinnovabile e green. Questi piccoli, ma importanti, accorgimenti serviranno anche per avere bollette meno costose a fine mese.