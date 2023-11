Crowdfunding, l’Europa mette un freno alle truffe: con il nuovo regolamento nessuno può farla franca | Mancano pochi giorni per mettersi in regola

Se non segui alla lettera queste indicazioni puoi trovarti nei guai. Le truffe sono sempre dietro l’angolo e l’Europa punisce i trasgressori.

Non tutti sono a conoscenza di cosa sia il crowdfunding. Esso è diventato una fonte di finanziamento sempre più popolare negli ultimi anni grazie ai vantaggi dell’accesso ad una vasta base di sostenitori, la facilità di utilizzo delle piattaforme online e alla diversificazione delle fonti di finanziamento.

Ci può essere un crowdfunding di equità e in questo modello le persone possono investire denaro in un’azienda o un progetto in cambio di azioni o quote di proprietà. Spesso è utilizzato dalle start-up e dalle imprese in crescita per ottenere capitale senza dover andare alla ricerca di investitori tradizionali.

Il crowdfunding sulle ricompense è basato sul fatto che i finanziatori contribuiscono ad un progetto in cambio di una ricompensa non finanziaria, come il prodotto o il servizio che il progetto mira a creare.

Ad esempio, se un musicista sta cercando finanziamenti per un nuovo album, i finanziatori potrebbero ricevere una copia del CD o l’accesso anticipato alle canzoni. Il crowdfunding invece quando è basato sui prestiti vuol dire che esso può coinvolgere prestiti di denaro tra individui o tra individui e imprese, spesso con l’obbligo di restituire l’importo con interessi in un determinato periodo.

Le diverse piattaforme

Il crowdfunding può essere basato anche sulle donazioni e in questo caso i finanziatori agiscono senza aspettarsi alcuna ricompensa finanziaria. Esso è spesso utilizzato per scopi di beneficenza, per cause sociali o finanziamento di emergenza.

Esistono numerose piattaforme di questa fonte di finanziamento online come Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe e molti altri che consentono ai promotori di progetti di pubblicare le loro proposte e di raggiungere una vasta base di sostenitori interessati a contribuire.

Le nuove regolamentazioni

A seconda del paese del tipo di crowdfunding, possono essere in atto regolamentazioni per proteggere sia i promotori dei progetti che finanziatori. Ad esempio, il crowdfunding di equity può essere regolamentato per garantire la trasparenza e la tutela degli investitori.

C’è da dire che il Regolamento UE specifica che solo i fornitori autorizzati possono operare e, l’Italia fino ad ora ha ricevuto tre autorizzazioni e solo chi ha la licenza necessaria per legge potrà continuare con questi strumenti. Il Regolamento europeo 2020/1503 stabilisce che dall’11 novembre 2023 solo chi fornisce servizi di crowdfunding per le imprese allora dovrà assolutamente rispettare la normativa per essere autorizzato anche ad essere operativo nel nostro Paese.