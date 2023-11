Come diventare ricchi, il creatore di ChatGPT svela tutti i suoi segreti: con 10 mosse il tuo conto esploderà | Seguili tutti

Se segui tutte queste regole da domani ti sveglierai col portafogli pieno di soldi. Non perderti nessuno di questi saggi consigli.



Spesso ci chiediamo quali siano i Paesi più ricchi dove si possa vivere meglio. La ricchezza di uno Stato può variare da diversi fattori. Essa può essere valutata in diversi modi tra cui il Prodotto Interno Lordo (PIL) pro capite che rappresenta la produzione economica per persona in un dato Paese.

Gli Stati più ricchi al mondo tendono ad avere un PIL pro capite elevato ma è importante notare che la distribuzione della ricchezza all’interno di un Paese può variare notevolmente. Tra questi Stati più ricchi in termini di Prodotto Interno Lordo ci sono il Lussemburgo che, nonostante le sue piccole dimensioni è spesso classificato come uno degli Stati più ricchi del mondo anche grazie alla sua economia diversificata.

La Svizzera è conosciuta per la sua stabilità economica, il settore finanziario e la qualità della vita elevata. Nella parte nord dell’Europa emerge anche la Norvegia che trae notevoli ricchezze dal settore petrolifero e presenta una distribuzione della ricchezza relativamente equa.

Fra queste va menzionata anche l’Irlanda che è conosciuta per le sue tante attività nel settore delle tecnologie dell’informazione e come hub finanziario. Basti pensare anche al famoso parco di Limerick.

Altri Paesi molto ricchi

Gli Stati Uniti sono la più grande economia del mondo e vantano un PIL molto elevato anche se la distribuzione della ricchezza è piuttosto disuguale. Anche nel Golfo Persico ci sono Paesi molto ricchi basti pensare al Qatar, Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti sono ricchi di risorse energetiche e presentano PIL pro capite elevati.

Singapore, città-stato asiatica, ha una delle economie più sviluppate del mondo e una qualità della vita elevata. Se non si ha però la possibilità di spostarsi in uno di questi Stati per poter giovare di condizioni di vita migliori e di una qualità della vita elevata, si possono seguire alcuni saggi consigli del creatore di ChatGPT ovvero Sam Altman.

I 10 segreti di Sam Altman

Per lui, ci sono 10 segreti per poter diventare ricchi e produrre al meglio Tra i suoi consigli, quindi, bisogna esagerare con l’autostima, lavorare duro e non crollare, non puntare allo stipendio, trovare la giusta motivazione, cercare l’idea giusta e non solo.

Lui dice di guardare sempre al futuro e di riconoscere i segnali, anche quelli che sembrano essere meno chiari. Bisogna sempre essere produttivi per sé stessi e per gli altri ma, ci sono due cose che per lui non devono mai mancare e riguardano il proprio benessere. Consiglia di comprare un buon materasso perché dormire bene aiuta a essere più energici durante il giorno e non bisogna mai dimenticare di pensare alla famiglia, agli amici e alle cose che riescono a far svagare la testa.