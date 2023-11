Lavoro post laurea, in questa città lo stipendio sfiora gli 80mila euro | Dopo gli studi puoi finalmente trovare il lavoro dei sogni

Dopo anni di studio e sacrifici ecco la città che ti premia. Laureati e trasferisciti qui per guadagnare più di quanto sognavi.

In Italia, alcune lauree offrono prospettive occupazionali migliori rispetto ad altre a causa della domanda del mercato del lavoro e delle esigenze specifiche dell’economia. Tuttavia, è importante notare che la situazione può variare nel tempo e che le prospettive possono essere influenzate da diversi fattori.

Tra questi vi sono sicuramente la regione in cui ci si cerca lavoro, le competenze personali e l’esperienza professionale. Tra le lauree che spesso offrono buone opportunità di lavoro vi è sicuramente ingegneria come il rame informatico, meccanico ed elettronico che sono molto richiesti nel nostro Paese.

Laurearsi in medicina o in professioni sanitarie può garantire un’ampia gamma di opportunità lavorative specialmente in strutture sanitarie pubbliche e private. Data la crescente importanza delle informatiche della tecnologia, le lauree in informatica ed in scienze informatiche sono molto richieste.

Le lauree in economia, finanza e contabilità possono condurre a carriere nel settore finanziario, bancario delle assicurazioni e della consulenza aziendale. Con una crescente attenzione all’ambiente, le lauree in scienze ambientali offrono opportunità nei settori della sostenibilità e dell’energia rinnovabile.

Altre lauree che offrono diversi sbocchi occupazionali

Le competenze linguistiche sono preziose in un paese come l’Italia, noto per il turismo e il commercio internazionale. Una laurea in giurisprudenza può portare ad una carriera legale come avvocato o magistrato anche se il percorso richiede ulteriori studi e passaggi.

Le lauree in scienze politiche e relazioni internazionali possono portare opportunità nelle istituzioni pubbliche, nella diplomazia e nella consulenza politica. Gli psicologi invece sono richiesti in vari contesti, inclusi il settore sanitario, l’istruzione e le risorse umane. Infine, le lauree in architettura e design offrono opportunità nel settore omonimo, dell’interior design e del design industriale.

Il Lussemburgo detiene il primato

C’è da dire che, però, secondo quanto riportato da quifinanza.it, sembra proprio che il paese che offre uno stipendio davvero alto per i lavoratori dipendenti è il Lussemburgo dove la retribuzione è di 72.247 € l’anno.

Subito dopo questo paese, ci sono la Danimarca al secondo posto e l’Irlanda al terzo. In Italia, lo stipendio di un lavoro dipendente più alto rispetto alla media nazionale è quella di Milano dove la retribuzione media è di 30.464 €, così come riportato dai dati del Centro studi delle camere di commercio ‘Guglielmo Tagliacarne’ nel 2021.