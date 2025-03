Ti chiamano al telefono e ti propongono questo | Attacca prima che sia troppo tardi: ti fregano in un lampo

Occhio alle telefonate in cui t propongono questo. In un istante ti sei fregato con le tue mani: appena senti questo ti conviene attaccare.

Quando si parla di truffe e raggiri, si apre dinanzi a noi una lista lunghissima. Ne capitano di tutti i colori e, soprattutto, capitano in qualsiasi momento della giornata e, a volte, anche di notte. Ebbene sì, avete capito benissimo. Pensiamo alle truffe, ad esempio, che avvengono dinanzi agli sportelli Bancomat.

Queste avvengono sia di persona che da remoto grazie all’ausilio di skimmer che consentono di clonare le carte e rubare i PIN. Tra quelle che avvengono di persona, una di cui non si può fare a meno di parlare è, senza ombra di dubbio, la truffa cosiddetta “del lama”. Sono due i malviventi. Mentre la vittima preleva, uno di loro sputa sul dispositivo.

Il secondo, invece, ruba materialmente i soldi ed entrambi scappano a gambe levate. Ovviamente, però, non avvengono solo dinanzi a questi presidi bancari. Di truffe ce ne sono diverse in giro anche via mail o via SMS. Poi ci sono quelle che avvengono al telefono. Nonostante siano ben conosciute, sono tanti quelli che ci cascano.

Tra le ultime ce n’è uno che sta prendendo piede nell’ultimo periodo. Gli utenti restano fregati da un momento all’altro. Tutto inizia con una parolina magica: “Salve“. Dopo questa inizia i guai serissimi e non si potrà più tornare indietro. Scopriamo quello che accade.

La nuova truffa telefonica “rassicurante”

Tutto inizia con una telefonata che sembra letteralmente innocua. Eppure, poi, il finale è davvero terribile. Si resta senza fiato quando questa termina. Per capire quello che succede, però, bisogna andare per gradi e partire dall’inizio. Sembra una giornata come tutte le altre, tranquilla e nulla lascia presagire quello che sta per succedere.

Squilla il telefono. Gli utenti si precipitano a rispondere nonostante il numero chiamante non sia conosciuto. C’è da dire anche che questi truffatori riescono anche a bypassare i controlli di Sicurezza messi su da Apple e Android per individuare le chiamate spam. Una volta risposto, iniziano i guai.

“Salve, ci sono dei lavori sulla linea e non funzionerà per 20 giorni”

Appena gli utenti rispondono, l’interlocutore avvisi di un disservizio alla linea telefonica ed internet dell’abitazione a causa di lavori urgenti. Per questo motivo, si resterà isolati per ben 20 giorni e, alla fine dei lavori, i costi aumenteranno di molto. Ovviamente, la vittima si allarma rispetto a questo problema.

Tuttavia, l’operatore truffatore propone una soluzione alternativa. Basterà fare un contratto ex novo con un altro provider ed il gioco è fatto. Il problema arriva nel momento in cui si proferisce parola. Basta, infatti, un sì o un cenno di adesione e finisce in tragedia. Si da il via a un processo in cui si cambia operatore e si sottoscrive un contratto ancora più oneroso.