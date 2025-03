Sai che c’é un metodo legale per avere gli elettrodomestici gratis? | Con questo documento li cambi tutti in un solo colpo

In Italia è sempre più facile ottenere qualcosa praticamente gratis. Ora tocca agli elettrodomestici: un solo documento e li cambi tutti.

Gli elettrodomestici, parliamoci chiaro, sono diventati, nel corso del tempo, degli strumenti indispensabili nella vita quotidiana di tutte le famiglie italiane. Come ben sapete, questi si dividono in grandi e piccoli elettrodomestici. Tra i primi, quello che viene subito alla mente è la lavatrice. Come si potrebbe vivere senza.

Grazie ad essa, per lavare il bucato si impiega meno tempo e si consuma meno acqua. Stesse caratteristiche sono quelle relative alla lavastoviglie. Poi c’è il forno elettrico che cuoce pietanze squisite. Tra i piccoli non possiamo fare a meno, invece, di annoverare, ad esempio, la friggitrice ad aria che, in alcuni casi, sostituisce proprio il forno menzionato poco fa.

La lista potrebbe essere ancora molto, ma molto lunga. Tuttavia, a noi, questa volta, non interessa conoscerli ed elencarli tutti ne, tantomeno, interessa disquisire su quelli che sono i loro consumi, seppur importanti. Quello si cui vogliamo focalizzare la nostra attenzione è una notizia fantastica che è arrivata poco fa.

Dovete sapere, infatti, che il Governo, tra i tanti Bonus, tra le tante misure di sostegno al reddito e tra i numerosissimi incentivi, ne ha appena partorito uno nuovo grazie al quale nessuno dovrà più pagare gli elettrodomestici. Ebbene sì, avete capito benissimo, saranno completamente gratuiti patto che si sia in possesso di un documento che non è l’ISEE.

Rifai gratis tutto il parco elettrodomestici e non solo

La misura di sostegno al reddito di cui vogliamo parlarvi ha come protagonisti gli elettrodomestici. Ovviamente, parliamo di tutti questi dispositivi, ma non solo. Infatti, è possibile avere tra le mani un parco device tecnologici totalmente nuovo. Come ben sapete, sono tanti quelli che lamentano che in Italia, le famiglie sono in possesso di dispositivi vetusti e in classi energetiche elevate.

Ecco che, grazie a questo Bonus del Governo, tutti potranno avere dispositivi nuovi, qualsiasi essi siano, in classi energetiche elevate a costo zero. Come già accennato in precedenza, basterà essere in possesso di un solo documento per poter accedere a questo beneficio. Non si tratta dell’ISEE, ma della certificazione di invalidità permanente.

Con la Legge 104 uno sgravio totale

Tutti coloro che sono in possesso della documentazione relativa alla invalidità permanente, possono accedere a ben due tipologie diverse di sgravi. La prima di queste si manifesta all’atto dell’acquisto di elettrodomestici e dispositivi tecnologici. Infatti, al prezzo di vendita, bisognerà eliminare l’IVA che, di solito, si attesta al 22% e aggiungere solo il 4%.

Poi, c’è la seconda tipologia di sostegno, ovvero la detrazione del 19% del totale delle spese sostenute all’interno della Dichiarazione dei Redditi. Per ottenere entrambi, non bisogna fare altro che presentare la propria documentazione attestante l’invalidità permanente. Insomma, si tratta di una legge che consente a questa categoria di cittadini di poter fruire di tutta la tecnologia ad un costo quasi azzerato.