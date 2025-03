Nessuno sconto a chi è in strada | Il Codice della Strada miete ancora vittime: multa stratosferica e finisci dritto in galera

Il Codice della Strada fa vittime anche tra i non automobilisti. Ora si rischiano più di 1000€ di multa e ben 60 giorni di carcere: tragedia.

Le modifiche al Codice della Strada, fortemente volute dal Governo, sono ormai entrate in vigore da diversi mesi e c’è da dire che, nonostante le numerose proteste da parte dei cittadini, stanno dando i loro frutti. Gli incidenti dovuti a distrazioni alla guida sono diminuiti e, per fortuna, lo sono anche le vittime.

Il Ministro Salvini ha insistito fino allo sfinimento affinché le restrizioni divenissero maggiormente ferree. In particolar modo, la lotta è all’utilizzo degli smartphone che distraggono i cittadini dal volante e, quindi, anche dalla guida. Sono fonte di forti distrazioni e causano innumerevoli incidenti.

Inoltre, poi, non si può non dare un cenno alla lotta più dura che è stata intrapresa. L’abuso di alcol e di sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida o mentre si è al volante ha mietuto numerose vittime nel nostro paese. Certo, continua a farlo, ma incidenti e decessi, come già accennato, sono diminuiti di molto.

Le sanzioni e le pene sono molto più forti. In alcuni casi si tratta proprio di una mannaia che si abbatte sulle teste degli automobilisti. Tuttavia non è solo questa categoria ad essere presa di mira. Ebbene sì, avete capito benissimo. C’è chi rischia multe da capogiro e finanche il carcere pur non essendo in auto. Scopriamo di chi si tratta.

Oltre 1000€ di multa e 60 giorni di carcere se ti beccano in questo stato

Come abbiamo già avuto modo di accennare, le modifiche al Codice della Strada sono state volute in maniera veemente dall’Esecutivo attuale per contrastare i comportamenti deleteri per la propria sicurezza e per chi si trova in Strada in contemporanea. Insomma, sono state introdotte per garantire maggiore sicurezza.

Per quanto possano essere scattate numerose proteste, non si può affatto dire che non sia giusto almeno tentare di garantirla. Come farlo se non con sanzioni più severe? Ecco che però, spunta fuori una novità che fino ad ora era rimasta nascosta, segreta. C’è chi rischia ancora più degli automobilisti: può finire dritto in galera.

Se sei in bici e ti beccano te ne vai dritto in carcere

Fino ad ora si è parlato solo ed esclusivamente degli automobilisti, ma esistono altre categorie di cittadini i cui comportamenti sono normati dal Codice della Strada sin dalla sua comparsa nel nostro paese. Come ben sapete, ci sono i pedoni, i motociclisti, i camionisti ed anche i ciclisti. Questi ultimi, adesso, sono nell’occhio del ciclone. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché se vengono beccati in un determinato stato passano un brutto quarto d’ora.

A stabilirlo è stata la stessa Cassazione ancora prima dell’avvento delle novità in materia. La bici viene equiparata ad una automobile e, pertanto, bisogna porre in essere tutti i comportamenti atti a garantire la sicurezza in strada al pari degli automobilisti. Pertanto, chi viene beccato in bici ubriaco, con o senza verifica tramite alcol test, può essere sanzionato con 1100€ di multa e ben 60 giorni di reclusione in prigione.