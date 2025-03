Netflix, la concorrenza ormai è troppa | Per non perdere altri utenti corre ai ripari: con pochi spicci in più torni a fare quello che facevi prima

Netflix corre ai ripari a causa della troppa concorrenza sul mercato. Per non perdere i clienti ritorna al passato e (forse) fa felici tutti.

Netflix è una delle tantissime piattaforme che consentono di visionare contenuti in streaming. Possiamo dire che sia la prima in assoluto ad aver fatto il proprio debutto sul mercato, seguita da tutte le altre. Ovviamente, parliamo di contenuti come film, serie tv, documentari, anche originali e, soprattutto, di pregevole fattura.

Col tempo, poi, è stata seguita da altre come Prime Video e Disney+ tra le tante. Ognuna di queste, però, prevede il pagamento di un abbonamento per poter visionare tutto ciò che viene offerto. Si può decidere di pagare ogni mese o di acquistare il pacchetto annuale, risparmiando ben due mensilità. Insomma, pare che quest’ultimo sia davvero conveniente.

Tornando a Netflix, c’é da dire che la sua politica aziendale è cambiata nel corso degli anni. In particolar modo, dallo scorso anno, ha vietato la condivisione delle password degli account a quegli utenti che non erano all’interno dello stesso nucleo familiare. Inoltre, ha aumentato i prezzi degli abbonamenti e ne ha inserito uno totalmente nuovo.

Parliamo del pacchetto base con pubblicità che è anche il più economico. Ovviamente, ci sono delle restrizioni. Pensiamo, ad esempio, alla impossibilità di visionare contenuti in Full HD o in 4K e del fatto che bisogna sorbirsi contenuti pubblicitari prima, durante e dopo la visione del film o della serie tv. Tuttavia, pare che qualcosa stia cambiando per quanto riguarda la politica aziendale.

Netflix torna sui suoi passi per non perdere più clienti

I cambiamenti apportati agli abbonamenti ed i divieti immessi hanno scatenato, come ben sapete, numerosissime polemiche tra gli utenti che hanno anche minacciato di divorziare dalla piattaforma. Divorzio che, tuttavia, non c’é mai stato. Anzi, si può dire che il numero degli abbonati è aumentato a dismisura.

Purtroppo, però, la concorrenza è spietata sul mercato e, soprattutto in questo settore, lo è ancora di più. Come ben sapete, infatti, sono tante le piattaforme che offrono contenuti in streaming e molte di queste lo fanno in maniera totalmente gratuita. Tra queste vogliamo menzionare Pluto Tv e Rakuten Tv su tutte. Molti utenti, per risparmiare il più possibile, stanno virando proprio su queste ultime e Netflix sta perdendo enormi guadagni. Ora, però, è corsa ai ripari con uno stratagemma vincente.

Ritorno al passato per Netflix: annullato il divieto

In virtù del fatto che, potenzialmente, questa azienda avrebbe potuto perdere numerosi clienti che avrebbero sposato la causa delle piattaforme streaming gratuite e legali, Netflix ha fatto dietrofront ed ha annullato il divieto di condivisione delle password degli account. Ebbene sì, avete capito benissimo. Tuttavia, c’é un prezzo da pagare da parte degli utenti. Questo varia in base alla tipologia di abbonamento.

Ad esempio, chi vuole condividere il proprio account con pubblicità con altri, dovrà pagare una somma di 3,99€ in più al mese. Chi, invece, è in possesso di un account cn abbonamento superiore, dovrà sborsarne 4,99€. Insomma, si tratta comunque di qualcosa di conveniente che fa risparmiare un po’ di soldini ogni mese a tutti. In questo modo, potrebbe iniziare a fidelizzare nuovamente anche coloro che l’hanno abbandonata.