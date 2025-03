Olio CONAD, se sapessi chi lo produce ti fionderesti a comprarlo | È un colosso del settore: cosa un botto in meno

L’olio CONAD viene prodotto da un colosso del settore con lunghi anni di esperienza. Se lo conosci corri a comprarlo e spendi molto meno.

All’interno dei tantissimi supermercati Conad presenti su tutto il territorio nazionale, tra gli scaffali, oltre i prodotti di marchi noti, si trovano anche prodotti con le confezioni che rimandano proprio al nome della catena di distribuzione. Questi, come spesso accade anche per catene come Lidl, MD ed Eurospin tra le tante, vengono intesi come prodotti di scarsa qualità.

Il motivo principale per cui ciò avviene è il costo a cui vengono proposti. Ebbene sì, avete capito benissimo. Si pensa che più il costo di un prodotto sia alto, migliore sia la sua qualità. Molto spesso, però, non si capisce che non è così. Dietro ogni prodotto del genere si nasconde un vero e proprio colosso del settore di appartenenza.

Questo accade anche nel caso di Conad. Pensiamo, ad esempio, alla pasta. Questa è prodotta da pastifici come Rummo e La Molisana, non proprio gli ultimi arrivati. Per quanto riguarda, poi, la pasta fresca ripiena, dovete sapere che c’è lo zampino di Giovanni Rana e potremmo continuare così all’infinito, per ogni prodotto che si trova sugli scaffali.

Ovviamente, ciò vale anche per l’olio extra vergine di oliva che è uno degli alimenti fondamentali nella dieta di ogni cittadino italiano. Certo, c’è chi ha la fortuna di “produrselo in casa” poiché in possesso di una piantagione di olivi. Per chi, invece, non è cosi fortunato, c’è l’olio del supermercato e questo di Conad è prodotto da un colosso.

Olio Conad: se conosci il produttore corri a comprarlo

L’olio viene utilizzato, come già accennato in precedenza, da tutti i cittadini italiani sia per preparare pietanze da portare in tavola le cui preparazioni richiedono un po’ di tempo, sia per condire insalate, la pizza. Insomma, il suo utilizzo è variegato e nessuno vuole rinunciarci.

Allo stesso modo, nessuno vuole rinunciare alla sua qualità e, quando non si ha la possibilità di comprare olio direttamente da un produttore locale, si punta ad acquistare il migliore in circolazione all’interno di uno dei tanti supermercati. Spesso si fa riferimento a marchio ultra conosciuti e non si prendono in considerazione quelli con un’etichetta come quella di Conad. Eppure ci si sbaglia, perché la qualità è garantita dall’etichetta. Questa, infatti, nasconde il vero produttore. Scopriamolo insieme.

I colossi della produzione dell’olio dietro quello Conad

Quando si parla di olio Conad ci si imbatte non in un solo produttore, bensì in più di uno. Ebbene sì, avete capito benissimo. Partiamo dall’olio di oliva. Questo viene prodotto dall’azienda storica Farchioni, sinonimo di qualità, eccellenza e sostenibilità. Per quanto riguarda, invece, l’olio extra vergine di oliva, quello più pregiato ed utilizzato, e quello biologico troviamo ben tre produttori.

Il.orimo di questi è l’Azienda Olearia del Chianti. Poi, l’altra etichetta fa riferimento al Molino Farchioni e la terza ed ultima ci parla dell’Azienda Agricola Montalbano. Insomma, parliamo di azienda apprezzate sia in Italia che nel resto del mondo e che si nascondono dietro l’etichetta che riporta il marchio Conad. In più, c’è da dire che, acquistando l’olio Conad, si risparmierà un botto di soldi.