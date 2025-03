Diffida dalle imitazioni: arriva dal Giappone il metodo anticrisi | Bastano delle buste e un pennarello: metti da parte più di 5000€ l’anno

In questo periodo si va alla ricerca di metodi per risparmiare un po’ di soldini: i giapponesi ne hanno inventato uno stratosferico.

Quello che stiamo vivendo è davvero un periodo nero dal punto di vista economico. Siamo al centro di una crisi economica ed energetica a livello globale che va avanti, ormai, da troppo tempo. È dall’avvento della pandemia che la situazione non accenna a dare segni di cedimento seppur con qualche breve spiraglio di luce.

Ad aumentare per primi sono stati i prezzi dei carburanti e quelli delle forniture energetiche. Ciò ha portato ad avere costi assurdi per fare un pieno alla propria vettura e dei costi in bolletta che hanno fatto venire un coccolone a tutti i cittadini. Ovviamente, come conseguenza di ciò, ci sono stati aumenti di tutti i beni e di tutti i servizi, beni di prima necessità inclusi.

Questi ultimi, ormai, sembrano essere diventati dei beni di lusso. Come se non bastasse ci ha messo il suo zampino anche l’inflazione che, a causa dei suoi alti tassi percentuali, ha fatto si che il potere di acquisto delle famiglie italiane si abbassasse di molto. Si cerca, così, di trovare, in giro per il web, un appiglio, una speranza.

Si va alla ricerca, quindi, di consigli, trucchi, escamotage per poter raggiungere quello che, ormai, è diventato l’obiettivo comune: il risparmio. Certo, non tutti si affidano a fonti attendibili e, così, finiscono con peggiorare la propria situazione finanziaria. Tuttavia, adesso, la soluzione giusta arriva dal paese del Sol Levante, il Giappone. Con solo un pennarello e qualche busta, si riusciranno a risparmiare un botto di soldi l’anno.

Il trucco del Sol Levante per avere 5000€ in più sul conto

Nessuno mai avrebbe immaginato che con due oggetti si potessero risparmiare tantissimi soldini. Eppure è davvero così. Chi ci ha provato già lo scorso anno, adesso è molto, ma molto più felice e tranquillo. Pensate che può godere già dei 5000€ risparmiati. Insomma, può affrontare le spese quotidiane senza dover piangere.

Per questo motivo abbiamo sentito il bisogno di rivelarlo anche a voi. Non ci vuole tantissimo tempo e, poi, è davvero super facile fa mettere in pratica. Si tratta di un trucchetto alla portata di tutte le famiglie al quale dovranno concorrere tutti i componenti del nucleo familiari. Pronti a scoprire cosa fare?

Un pennarello nero e 100 buste

La prima cosa da fare è entrare in uno dei tanti negozi presenti sul territorio nazionale che vendono articoli da cancelleria. Acquistate, quindi, un pennarello e 100 buste da lettera di colore bianco o del colore che più vi aggrada. Una volta arrivati a casa, dovete impiegare un po’ del vostro prezioso tempo per numerarle una ad una.

Ovviamente, inizierete dal numero 1 e terminerete con il numero 100. Ogni busta numerata dovrà essere riempita con l’equivalente in euro del numero impresso su di essa. In questo modo, la busta numero cinque, ad esempio, dovrà contenere 5 euro, la busta numero 20 ne dovrà contenere venti e così via. Ecco che, al completamento di tutte le buste, avrete messo da parte ben 5.000€, giocando e senza accorgervene. Semplice, no?