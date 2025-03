Sciopero dei trasporti, ecco tutti gli stop del 21 e 22 marzo 2025: si fermano i mezzi pubblici in diverse città italiane

Nuovo sciopero del trasporto pubblico che implica disagi per pendolari e cittadini: tutte le ultime sullo stop del 21 e 22 marzo

Settimana complicata per chi è solito utilizzare i mezzi pubblici in città per i propri spostamenti, o per chi utilizza il treno essendo un pendolare e si sposta per lavoro: oltre allo sciopero del 19 marzo annunciato sul territorio italiano dal Gruppo FS Italiane, è previsto un altro stop nelle giornate del 21 e del 22 marzo.

Questa mobilitazione riguarderà in modo particolare il trasporto locale, con gli orari che cambieranno in base alle diverse città coinvolte. Lo sciopero dei mezzi pubblici è stato proclamato da Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub Trasporti, e saranno coinvolti appunto bus, metro e tram.

Per tutelare i viaggiatori saranno stabilite delle fasce di garanzia. Alla base delle motivazioni dello sciopero c’è la volontà dei sindacati di porre maggiore attenzione sugli stipendi: la richiesta è di un aumento salariale di 300 euro per i lavoratori di questo comparto, oltre alla riduzione dell’orario di lavoro 39 a 35 ore settimanali senza la decurtazione dello stipendio.

Diverse le città italiane coinvolte: da Roma a Napoli, da Milano a Bologna, da Firenze a Ferrara, da Rovigo a Padova e Genova tra le altre città. Lo sciopero seguirà diverse modalità di orario in base alla città. Vediamo insieme gli orari dello stop e le fasce di garanzia previste.

Stop ai mezzi nella Capitale

A fermarsi a Roma sarà l’intera rete Atac, compresi i servizi in subaffidamento e quelli gestiti da Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis e Cotral. Il trasporto dei passeggeri non sarà garantito dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20 a fine servizio del 21 marzo, con le fasce di garanzia che saranno operative dall’inizio del servizio fino alle 8:29 e dalle 17 alle 19:59.

Anche il servizio notturno nella notte tra il 20 e il 21 marzo delle linee bus non sarà garantito, mentre nella notte tra il 21 e il 22 marzo la circolazione riprenderà a esclusione delle corse delle metro A, B e C che hanno corso oltre la mezzanotte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Gualtieri (@robertogualtieri)

L’Atm si ferma a Milano

A Milano – con il servizio pubblico gestito da Atm – lo stop ci sarà nella giornata del 21 marzo 2025 con i mezzi non garantito dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00 alla fine del servizio e saranno previste fasce di garanzia per i cittadini. Altre città italiane coinvolte dallo sciopero saranno Bologna e Ferrara dopo i mezzi non saranno garantiti dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio, a Firenze i tram di Gest garantiranno un servizio solo tra le 6:30 e le 9:30 e tra le 17:00 e le 20:00.

A Genova lo stop ai mezzi ci sarà dalle 11:30 alle 15:30 mentre quello del servizio di trasporto provinciale dalle 10:30 alle 14:30 e quello delle biglietterie provinciali dalle 10:30 alle 14:00. In Veneto potranno esserci disagi nelle città di Padova e Rovigo, mentre in Campania il personale di Busitalia si fermerà con le uniche fasce di garanzia previste tra le 6:30 e le 9:00 e dalle 13:00 alle 16:30.