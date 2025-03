INPS, al via il MAXI CONCORSO | 1500 assunzioni a tempo indeterminato: con il Diploma ti sistemi a vita

Ecco il MAXI CONCORSO INPS che in tantissimi stavano aspettando con ansia. Basterà il Diploma per sistemarsi a vita.

L’INPS, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è il primo Ente in assoluto che ha annunciato un piano assunzionale davvero gigantesco. Ha necessità di coprire la carenza di organico in tutte le sedi che sono presenti su tutto il territorio nazionale. Ci sarà spazio per molti cittadini che sono alla ricerca di un nuovo lavoro.

Ovviamente, come capita sempre in questi casi, uno dei requisiti fondamentali è quello di aver compiuto la maggiore età. Quel che è certo, poi, è che è necessario anche aver conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado. Per alcuni profili, poi, come nel caso di tecnici ed informatici, il Diploma conseguito deve essere specifico.

Tra i tanti posti messi a disposizione, inoltre, ce ne sono alcuni a Bolzano. In questo caso, bisogna avere il patentino di bilinguismo. Insomma, bisogna conoscere sia la lingua italiana che quella tedesca. Sono ben quattro i profili ricercati e, per questi, i posti messi a disposizione dall’Ente, all’interno del suo piano assunzionale sono 1530.

Insomma, possiamo dire che sia davvero una campagna enorme che consentirà all’Ente di velocizzare tutte le pratiche burocratiche, facendo sì che i cittadini possano, finalmente, di beneficiare di tempi di attesa meno lunghi. Scopriamo, allora, insieme, quali sono i requisiti da rispettare, quali e quanti i posti messi a concorso e le modalità di partecipazione.

Nuovo Concorso per 1530 posti a tempo indeterminato all’INPS

Assodato che si tratta di 1530 posti, scopriamo come questi sono stati suddivisi. Innanzitutto, ci sono 960 posti per Assistenti ai Servizi, 31 posti per Assistenti Tecnici, 501 posti per Assistenti Informatici su tutto il territorio nazionale. Ne mancano 38 che, però, son riservati ad Assistenti ai Servizi sul territorio di Bolzano e per i quali c’é necessità del patentino di bilinguismo.

Per ogni profilo le materie da studiare per sostenere le prove concorsuali cambiano. Ci sarà una fase preselettiva che darà accesso alla prova scritta e quest’ultima, una volta superata, darà la possibilità di sostenere l’eventuale prova orale. Andiamo, adesso, a scoprire le materie di esame in base al profilo per il quale si deciderà di concorrere.

Le materie d’esame e come candidarsi

Iniziamo subito dal profilo di Assistente ai Servizi. In questo caso, c’é Diritto amministrativo, Diritto costituzionale, Legislazione previdenziale e assistenziale, Cultura generale, Logica e quiz attitudinali, Informatica e Lingua inglese. A queste materie si aggiunge il patentino di bilinguismo per i posti di Bolzano. Chi vuole concorrere per la posizione di Assistente tecnico, invece, dovrà studiare la normativa su appalti e lavori pubblici, elementi di estimo e topografia, tecnologie delle costruzioni, sicurezza sul lavoro, disegno tecnico, lettura planimetrie e software tecnici come il CAD.

Per diventare Assistente Informatico INPS, invece, bisogna essere preparati su architettura hardware, reti e sistemi operativi, sicurezza informatica, office avanzato e problem solving IT. Per presentare la domanda c’é ancora tempo dato che il Bando non è ancora uscito. Si pensa che, però, arriverà a breve dato che l’INPS ha necessità di assumere entro la fine di quest’anno.